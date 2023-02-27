Как понять своего ребенка? 6 моделей поведения в зависимости от типа личности

Помогаем найти подход и выбрать правильное хобби.

Идеальный ребенок — понятие субъективное. Для кого-то это тихий отличник, который ответственно относится к поручениям и не нарушает дисциплину. Для кого-то — троечник, умеющий за себя постоять, человек, который не полезет за словом в карман, обладает жизненной смекалкой. Идеальным мы называем ребенка, который нам понятен и близок к нашим представлениям об успешности. Неидеальный же тот, чьи поступки нам сложно интерпретировать, он не близок по ценностям, ему все время хочется задать вопрос: «Ну почему ты делаешь вот так?».

О том, как научиться принимать своего ребенка и почему стоит начать с себя (родителя), рассказала Анна Мусаханова — сертифицированный тренер PCM в семейном консультировании и образовательных проектах, дипломированный психолог-консультант.

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Почему в одной семье бывают разные по характеру дети

Нередко мы слышим от родителей: «Он с самого детства был таким», а от психологов: «Поведение ребенка — следствие его воспитания». При этом у одних и тех же родителей могут быть совершенно разные дети по типу темперамента, характеру, успеваемости. Один может быть хулиганом, второй — прилежным хорошистом. Или же более показательный пример с близнецами: два человека, рожденные практически одновременно и воспитывающиеся у одних и тех же родителей в одинаковый временной период, полностью отличаются по характеру.

Объяснить эту разницу может PCM-модель процесса коммуникации, предложенная Тайби Кэлером, американским клиническим психологом.

Типы личности:

1. Душевный.

2. Бунтарь.

3. Логик.

4. Деятель.

5. Мечтатель.

6. Упорный.

Как и темперамент, эти типы с нами практически с момента рождения. Запрограммировать в ребенке тот или иной тип личности невозможно, так же как задать человеку природный темперамент. Считается, что мы уже рождаемся, имея в базе тот или иной тип личности. Он и будет ведущим на протяжении всей жизни. При этом нужно помнить, что в каждом из нас есть все шесть типов, просто представлены они в разной пропорции. Это и делает структуру личности индивидуальной.

И если ребенок родился бунтарем с любовью к веселью и дружескому взаимодействию, а родитель при этом логик, человек дисциплинированный и склонный к анализу фактов и планированию, понять друг друга будет непросто. Но наладить взаимодействие и эффективную коммуникацию возможно.

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Как вести себя с ребенком, ориентируясь на тип личности

Прежде всего стоит хотя бы на время остановить поток советов и инструкций, а вместо этого понаблюдать за своим ребенком: как он ведет себя, что он выбирает в качестве приоритетных видов деятельности, как взаимодействует со сверстниками.

Душевный

Например, для ребенка с типом личности «Душевный» характерны теплые отношения с близкими и друзьями. Ему важно, чтобы вокруг него была дружеская обстановка. Он с удовольствием обнимается, говорит о своих чувствах. Если вы замечаете это в своем ребенке, не лишайте его ежедневных ласк и поглаживаний, слов благодарности и любви, даже если для вас такое поведение кажется мягкотелостью и излишней сентиментальностью. В качестве дополнительных занятий здесь подойдет почти любая деятельность. Главное, чтобы с педагогом и ребятами из кружка или секции были хорошие, доверительные отношения.

Бунтарь

Ребенок с типом личности «Бунтарь» нуждается в игровом контакте, его можно распознать по шуткам, театральности, живой мимике и активной жестикуляции. Скука не для него. Вы видите, как он одновременно слушает музыку и делает математику — дайте ему такую возможность. Бунтарям под силу делать два дела сразу.

Когда вам нужно прочитать ему какую-то нотацию, лучше, если вы сделаете это с юмором, иначе вас просто не услышат. Наличие плакатов, ярких постеров, подсветки в комнате — то, что нужно. Хобби бунтаря, так же как и у душевного, связаны с группой друзей, с тем лишь исключением, что ему не подойдут монотонные занятия. Зато все, что предполагает креатив, будет актуально. Спорт поможет сбросить лишнюю энергию, которой у бунтаря в избытке.

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Логик

Ребенок-логик обычно достаточно дисциплинирован и организован. Таких детей любят педагоги, ведь они демонстрируют ответственное и серьезное поведение. Конечно, дети всегда остаются детьми, но в случае с логиком иногда можно усомниться, ребенок ли перед тобой.

Логику желательно знать план действий наперед, ему нравится иметь четкое расписание и не уходить от задуманного маршрута. Хвалите его за пунктуальность и организованность, давайте возможность проявлять эти качества. И даже если для вас характерна спонтанность, постарайтесь осознать, что для вашего ребенка спонтанность может быть приравнена к хаосу. Шахматы, кораблестроение, робототехника, математический кружок, спорт, позволяющий долго и планомерно оттачивать мастерство — лучшее, что можно предложить ребенку-логику.

Деятель

Для типа личности «Деятель» важна активность. Такой ребенок любит соревнования, победы. Он харизматичен и очарователен, нередко становится лидером. Рутинные дела снижают его мотивацию. Деятель многозадачен, иногда ему не хватает глубины, но зато он может быстро и эффективно справляться с несколькими делами.

Хотите договориться с деятелем? Устройте соревнования. Дайте возможность передвигаться в пространстве, разбивайте длинные сложные задания на более короткие и... награждайте! В качестве дополнительных занятий подойдет любой соревновательный и/или экстремальный спорт, челленджи, театральный кружок.

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Мечтатель

Человек с типом личности «Мечтатель» — интроверт. Ребенка с этой энергией несложно распознать — он избегает шумных компаний, отдавая предпочтение играм в одиночку. Даже если он достаточно социализирован, ему нужно время наедине с собой на восстановление. У него богатая фантазия, он любит читать, рисовать, заниматься творчеством.

Мечтателю необходима внешняя мотивация. Если узнаете в описании своего ребенка, помогите ему научиться структурировать задачи и расставлять приоритеты. Периодически нужно проверять, выполнено ли задание, и напоминать о дедлайнах. Но, главное, давайте ему пространство для рефлексии, созерцания, медитаций. Помните, мечтателю нужно уединение. Индивидуальные занятия и занятия онлайн — лучший вариант для этого типа личности.

Упорный

Дети с типом личности «Упорный» наблюдательны, преданы, сознательны и добросовестны. Сильная сторона — способность доводить проекты до конца, умение быть лояльными по отношению к делу и людям. Они отвечают за свои слова, и когда кто-то сомневается в этом, сильно обижаются. Им нравится делать все на отлично, быть успешными. Одноклассники порой считают их занудами, ведь именно они делают замечания другим детям и учат их вести себя «правильно».

Если вы воспитываете ребенка с типом личности «Упорный», учитесь дискутировать с ним спокойно. Не перебивайте и всегда интересуйтесь его мнением. Опирайтесь на факты и обосновывайте свою точку зрения. Предложите ему в качестве хобби курс по критическому мышлению или клуб дебатов.

В каждом из нас есть все шесть типов личности, но структурированы они по-разному. Ни один из типов личности не лучше и не хуже другого, у любого из них есть сильные и слабые стороны. Бережная поддержка и принятие поможет детям раскрыть потенциал, сохранив индивидуальность.