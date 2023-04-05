Как сэкономить на перелете: 10 эффективных способов

«Посмотри на мир, он куда удивительнее снов», — говорил Рэй Брэдберри. Путешествия — одно из самых приятных занятий, но, чтобы выбраться из дома, надо выделить время, составить план поездки и найти средства на переезды. Львиную долю бюджета обычно съедают билеты на самолет. Вместе с тревел-блогером Дмитрием Куликовым рассмотрим 10 способов, которые помогут сэкономить на перелете.

Летайте с ручной кладью

Это отличный вариант экономии при краткосрочных поездках, командировках или путешествиях в теплые страны, где понадобится только легкая одежда. Авиакомпании дают возможность взять с собой на борт ручную кладь бесплатно.

Важный момент: размеры и вес багажа ограничены, причем у каждого перевозчика свои требования, которые могут варьироваться от 5 до 10 кг и по нескольким десяткам сантиметров по трем измерениям. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию в аэропорту и не платить за перевес, стоит заранее ознакомиться с правилами на официальном сайте авиакомпании и выбрать рюкзак или сумку, подходящие по размеру.

Покупайте билеты у лоукостеров

Лоукостеры предлагают более низкие цены на билеты, чем традиционные авиакомпании. Подвох — в дополнительной плате за каждую услугу: регистрируемый багаж, питание на борту и выбор места. Также у лоукостеров часто требуется самостоятельное прохождение онлайн-регистрации и распечатка посадочного билета.

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Планируйте путешествие заранее

В подавляющем большинстве случаев есть прямая корреляция между датой покупки и датой вылета: чем раньше происходит покупка билетов, тем дешевле они обойдутся. Способ подходит для тех, кто умеет планировать и выбирать направление и даты для отпуска заранее. Спонтанная поездка с целью «сменить обстановку на выходные» обойдется дороже.

Избегайте поездок в высокий сезон

Традиционно «горячие даты» — это новогодние и майские праздники, длинные выходные в феврале и марте. В это время стоимость билетов может увеличиваться в 1,5-2 раза по сравнению с «обычными» днями. Если есть возможность сдвинуть даты поездки чуть раньше или позже этих периодов, останется больше средств на экскурсии и аренду симпатичного жилья. Если планы не поменять, билеты стоит покупать максимально заранее — за 3-4 месяца до поездки цена еще не взлетает до небес.

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Сюда же относятся поездки в выходные. Билеты на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно» чаще всего дороже, чем в будни.

Сравнивайте цены на разных сайтах

Существует множество сайтов-агрегаторов, которые позволяют сравнивать цены на билеты у разных авиакомпаний. Это удобно: например, в одном месте можно увидеть все рейсы на конкретную дату и выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и времени. Стоит проверить несколько сайтов — разница в ценах может быть не кардинальной, но приятной. А затем можно зайти на официальный сайт выбранной авиакомпании, посмотреть билеты там и сделать окончательный выгодный выбор.

Прилетайте в аэропорты поблизости от места назначения

Не стоит ограничивать поиски билетов одним городом и конкретным аэропортом. Иногда билеты на самолет в соседних городах поблизости могут быть существенно дешевле. Недостаток способа — дополнительное время на дорогу и расходы на автобус до конечной точки путешествия.

Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний

У каждой авиакомпании проводятся распродажи и акции, приуроченные к праздникам или событиям. И если традиционное снижение цен на «черную пятницу» устраивают практически все перевозчики, некоторые отмечают день рождения компании или другие поводы, предлагая скидки на перелет.

Рассылка — способ узнавать о спецпредложениях в числе первых и возможность купить билет выгодно.

Покупайте билеты в обе стороны от одной авиакомпании

Покупая билеты в обе стороны от одной авиакомпании, можно получить скидку. Это связано с тем, что авиакомпании заинтересованы в полной комплектации борта, поэтому предлагают более выгодные условия пассажирам, которые покупают билеты сразу в оба конца.

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Участвуйте в бонусных программах

Многие авиакомпании предлагают бонусные программы. При каждой покупке билета начисляются мили, которые позволяют получать скидки и другие привилегии — например, проходы в бизнес-залы ожиданий и повышение класса обслуживания. Этот вариант особенно полезен для тех, кто летает в командировки или не представляет жизни без частой смены обстановки.

Летайте с пересадками

Билеты на прямые рейсы могут стоить дороже, чем на рейсы с пересадками. Этот способ подходит при наличии времени на дополнительную остановку, а еще стоит учитывать время пересадки: его должно быть достаточно, чтобы пройти еще одну регистрацию и пересесть в другой самолет (понадобится минимум 1,5 часа). При покупке билета также стоит обратить внимание на то, чтобы аэропорт прилета и вылета был один и тот же, иначе есть риск опоздать на рейс.

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