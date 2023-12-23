Как упаковать новогодний подарок: топ 15 оригинальных идей

Сезон праздников — идеальное время, чтобы выразить любовь с помощью подарков. Собрали 15 необычных способов упаковать новогодний презент.

Упаковочная бумага

Самый распространенный и универсальный материал для упаковки подарков — это бумага. Она бывает различных цветов, узоров и текстур — это позволяет выбрать дизайн, идеально соответствующий вкусу получателя.

Крафтовая бумага

Еще один популярный материал — крафтовая бумага. Она выглядит стильно и минималистично, экологичная и прочная.

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Ткань

Подарки можно обернуть в яркую ткань, например хлопок или шелк, чтобы придать упаковке роскоши. С таким материалом удачно смотрится декор из лент.

Газета

Придать подарку винтажный вид поможет газета в качестве оберточной бумаги. Более того, такая упаковка обойдется совсем недорого.

Подарочные пакеты

Если упаковка — не ваша сильная сторона, можно отдать предпочтение симпатичным пакетам. Они бывают разных размеров, дизайнов и цветов.

Коробка

Простая картонная, упаковочная с узорами или необычной формы — коробки выглядят очень празднично и точно помогут сохранить содержимое в целости и сохранности.

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Как упаковать новогодний подарок: креативные идеи

Упаковка-оригами или с бумажным декором

Украсьте подарок, добавив на упаковку различные бумажные фигуры: животных или цветов. А если ваш подарок небольшой, то присмотритесь к коробочкам-оригами: их можно сделать самостоятельно по инструкции из интернета.

Упаковка с фотографиями

Добавьте индивидуальности подарку, разместив на упаковочной бумаге фотографии получателя или совместные.

Упаковка, вдохновленная природой

Используйте листья, ветки или сосновые шишки, чтобы украсить подарок. Лучше закрепить их бечевкой, а не клеем: так упаковка будет выглядеть органичнее. А если вы захотите добавить эффект легкого снежка, то побрызгайте декор серебристым лаком для волос.

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Брызги краски

Добавьте нотку абстрактного искусства, хаотично разбрызгав краску на простую белую оберточную бумагу. Используйте яркие цвета, чтобы создать праздничный декор.

Конфетная упаковка

Используйте красочные фантики, чтобы обернуть небольшие подарки: получатся маленькие сюрпризы. Например, можно сделать так: в пакете с подарками будет много конфет, но только в одном из фантиков — ваш презент.

Обертка из карты

Используйте старые карты или страницы атласа в качестве упаковочной бумаги. Этот декор особенно понравится любителям путешествий.

Бархатная лента

Оберните подарок роскошной бархатной лентой и завяжите ее красивым бантом. Эта простая упаковка добавляет элегантности и утонченности презенту.

Упаковка с уникальным узором

Используйте резиновые штампы и чернильные подушечки, чтобы создать уникальный узор, которым потом можно украсить оберточную или крафтовую бумагу.

Упаковка с монограммой

Добавьте на оберточную бумагу элегантную монограмму или инициалы с помощью наклеек, штампов или рисунков от руки.

Упаковка фуросики

Фуросики — это японская техника упаковки, в которой используется ткань для создания упаковки в виде авоськи. Благодаря этому способу подарок не только выглядит красиво, но и становится удобен в переноске.

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Упаковка из кусочков головоломки

Разрежьте оберточную бумагу на кусочки в форме головоломки и наклейте на коробку. Это сделает упаковку необычной.

Воздушный шар, наполненный конфетти

Поместите небольшие подарки или безделушки в прозрачный воздушный шар, надуйте его и привяжите к подарку. Когда получатель лопнет воздушный шар, его осыпет сюрпризами.