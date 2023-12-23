Как упаковать новогодний подарок: топ 15 оригинальных идей

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Сезон праздников — идеальное время, чтобы выразить любовь с помощью подарков. Собрали 15 необычных способов упаковать новогодний презент.
Самый распространенный и универсальный материал для упаковки подарков — это бумага. Она бывает различных цветов, узоров и текстур — это позволяет выбрать дизайн, идеально соответствующий вкусу получателя.
Еще один популярный материал — крафтовая бумага. Она выглядит стильно и минималистично, экологичная и прочная.
Подарки можно обернуть в яркую ткань, например хлопок или шелк, чтобы придать упаковке роскоши. С таким материалом удачно смотрится декор из лент.
Придать подарку винтажный вид поможет газета в качестве оберточной бумаги. Более того, такая упаковка обойдется совсем недорого.
Если упаковка — не ваша сильная сторона, можно отдать предпочтение симпатичным пакетам. Они бывают разных размеров, дизайнов и цветов.
Простая картонная, упаковочная с узорами или необычной формы — коробки выглядят очень празднично и точно помогут сохранить содержимое в целости и сохранности.
Украсьте подарок, добавив на упаковку различные бумажные фигуры: животных или цветов. А если ваш подарок небольшой, то присмотритесь к коробочкам-оригами: их можно сделать самостоятельно по инструкции из интернета.
Добавьте индивидуальности подарку, разместив на упаковочной бумаге фотографии получателя или совместные.
Используйте листья, ветки или сосновые шишки, чтобы украсить подарок. Лучше закрепить их бечевкой, а не клеем: так упаковка будет выглядеть органичнее. А если вы захотите добавить эффект легкого снежка, то побрызгайте декор серебристым лаком для волос.
Добавьте нотку абстрактного искусства, хаотично разбрызгав краску на простую белую оберточную бумагу. Используйте яркие цвета, чтобы создать праздничный декор.
Используйте красочные фантики, чтобы обернуть небольшие подарки: получатся маленькие сюрпризы. Например, можно сделать так: в пакете с подарками будет много конфет, но только в одном из фантиков — ваш презент.
Используйте старые карты или страницы атласа в качестве упаковочной бумаги. Этот декор особенно понравится любителям путешествий.
Оберните подарок роскошной бархатной лентой и завяжите ее красивым бантом. Эта простая упаковка добавляет элегантности и утонченности презенту.
Используйте резиновые штампы и чернильные подушечки, чтобы создать уникальный узор, которым потом можно украсить оберточную или крафтовую бумагу.
Добавьте на оберточную бумагу элегантную монограмму или инициалы с помощью наклеек, штампов или рисунков от руки.
Фуросики — это японская техника упаковки, в которой используется ткань для создания упаковки в виде авоськи. Благодаря этому способу подарок не только выглядит красиво, но и становится удобен в переноске.
Разрежьте оберточную бумагу на кусочки в форме головоломки и наклейте на коробку. Это сделает упаковку необычной.
Поместите небольшие подарки или безделушки в прозрачный воздушный шар, надуйте его и привяжите к подарку. Когда получатель лопнет воздушный шар, его осыпет сюрпризами.