Как выбрать качественное термобелье, которое спасет от морозов

Термобелье — важная составляющая зимнего гардероба. Оно помогает сохранять комфортную температуру тела даже в сильные морозы. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как правильно его выбрать.

Что такое термобелье и как оно работает

Термобелье разработано специально для сохранения тепла и поддержания комфортной температуры тела в холодных условиях.

Как правило, ткань, из которой изготовлено термобелье, имеет ячеистую структуру. При этом ячейки, прилегающие к телу, отводят от него влагу, а верхние работают на максимальное распределение ее по поверхности и быстрое испарение за счет капиллярного эффекта.

Материалы, из которых изготовлено термобелье, обычно имеют высокую плотность и низкую теплопроводность, что позволяет им удерживать тепло.

Кроме этого, зональная компрессия стимулирует кровообращение и поддерживает мышцы и суставы в тонусе при экстремальных физических нагрузках во время высокоинтенсивных тренировок.

Как выбрать подходящее термобелье

Материал

Синтетика.

Шерсть. Естественный теплоизолятор, способный удерживать тепло и создавать комфортную температуру для тела. Шерстяное термобелье обычно долговечное и не теряет своих свойств даже после многократных стирок. Волокна шерсти обеспечивают микромассаж тела, что повышает интенсивность кровообращения в кожных капиллярах.

Хлопок. Он очень быстро отводит влагу от кожи, даже не соприкасаясь с ней. Накапливает ее и удерживает. Таким образом, удержанная влага у кожи постоянно ее охлаждает, пока полностью не испарится. Обычно производители комбинируют хлопок с синтетикой.

Фото istockphoto.com

Плотность

Обычно выделяются четыре вида термобелья:

cool (экстралегкое, для высокой активности и жаркой погоды);

light (легкое, для летних видов спорта, главная задача — отводить влагу от тела);

warm (теплое, для зимних видов спорта и холодной погоды);

x-warm (экстратеплое, для очень низких температур).

Размер

Внешний вид

Термобелье можно использовать в качестве нижнего слоя и надевать под обычную одежду. В этом случае вам нужны тонкие эластичные топы, рубашки, леггинсы. Они незаметны под одеждой.

Для спортивного или кэжуал-образа можно использовать некоторые предметы термобелья в качестве верхнего слоя. Например, терморубашки, водолазки, свитшоты можно носить с джинсами.

Фото istockphoto.com

Для чего и кому нужно термобелье

Термобелье может быть полезным для всех, кто проводит время на открытом воздухе в холодную погоду. Кроме этого, для людей, которые часто мерзнут или имеют проблемы с циркуляцией крови.

Основные функции термобелья:

Сохранение тепла. Термобелье изготовлено из специальных материалов, которые помогают удерживать тепло. Это особенно важно в холодное время года, когда тело теряет тепло быстрее.

Отвод влаги. Термобелье способно отводить влагу от кожи, что помогает поддерживать сухость и комфорт. Это полезно при физической активности, когда тело начинает потеть.

Дышащие свойства. Они позволяют отводить излишки пота и предотвращать перегрев организма.

Комфорт и свобода движений. Термобелье обычно состоит из эластичных материалов, которые обеспечивают хорошую посадку и позволяют свободно двигаться.

Защита от неприятного запаха. Многие виды термобелья имеют антибактериальные свойства, которые помогают предотвратить размножение бактерий и неприятный запах.

Как состав влияет на его свойства

Одежда, состоящая из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок, хорошо удерживает тепло тела. Синтетические материалы, такие как полиэстер или нейлон, также обладают хорошей тепловой изоляцией, но могут быть менее воздухопроницаемыми. Термобелье сделанное из шерсти Merino имеет антибактериальные свойства и помогает предотвратить появление неприятных запахов.

Фото istockphoto.com

Популярные бренды

Сегодня термобелье выпускают практически все компании, производящие одежду для зимних видов спорта. Однако на мировом рынке существует несколько узкоспециализированных производителей термобелья, для которых основной вид деятельности — его разработка и производство.

X-Bionic производит термобелье премиум-класса, которое идеально подходит для экстремальных видов спорта. Его основное отличие — способность уменьшать вибрацию мышц при нагрузках.

ODLO — норвежский бренд. Специалисты этой фирмы используют систему наслоения воздухопроницаемых и водоотталкивающих материалов премиум-класса, что позволяет сделать тренировки комфортными в любых погодных условиях.

Icebreaker - новозеландская фирма, которая специализируется на выпуске термобелья из шерсти Merino. Эту шерсть производят из особой породы овец, которых выращивают только в Новой Зеландии. Изделия из шерсти этих овец обладают великолепными дышащими и антибактериальными свойствами, а также способностью противостоять холоду.

Популярные вопросы

Как стирать термобелье

После стирки термобелье необходимо тщательно прополоскать. Отжимать не надо, необходимо дать воде стечь.

Сколько стоит термобелье

Цена термобелья может значительно варьироваться в зависимости от марки, качества материалов и дизайна. Недорогое термобелье можно найти по цене до 2000 рублей за комплект. Однако, более дорогие и известные бренды могут предлагать термобелье по цене от 3000 до 10000 рублей и выше.

Почему не греет термобелье

Есть несколько причин, по которым термобелье может не греть:

низкое качество материалов (если термобелье изготовлено из недостаточно теплоизолирующих материалов);

неправильный размер (если термобелье слишком свободное или слишком плотное, оно может не обеспечивать эффективную теплоизоляцию);

несоответствие погодным условиям.

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