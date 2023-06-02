5 стран, в которые можно поехать в отпуск без визы

Начинается пора отпусков, а значит, многие ищут варианты для летнего отдыха. Если поехать на море или посетить незнакомый город хочется, а тратить время на сбор документов для оформления визы — нет, выбирайте страны, куда российских туристов пускают без лишней бюрократии. Рассказываем о пяти отличных вариантах.

Содержание статьи Скрыть Азербайджан

Грузия

Куба

Марокко

Турция

Азербайджан

Туристический сезон в Азербайджане начинается в июне и длится до конца октября. Самым жарким месяцем считается июль, когда температура воздуха превышает +30°C. Страну часто выбирают любители пляжного отдыха: в Каспийском море комфортно купаться уже с середины июня.

Путешественники из России летом часто едут в Баку. Столица Азербайджана — прекрасный город для тех, кто любит не только загорать у моря, но и изучать достопримечательности. Еще один комфортный город-курорт — Ленкорань, пляжи которого покрыты необычным мелким черным песком, обладающим целебными свойствами.

Фото Global Look Press

Как добраться: из России в Баку летают регулярные рейсы. Билеты в одну сторону можно найти от 15 тысяч рублей, путь из Москвы займет примерно 3-4 часа в зависимости от выбранной авиакомпании.

Сколько стоит жилье: средняя стоимость номера в Баку составляет 2000 рублей за ночь, а в Ленкорани — 1500 рублей.

Правила въезда: россияне могут отдыхать в Азербайджане до 90 дней, для поездки нужен загранпаспорт. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сняты.

Грузия

Наиболее комфортный летний месяц для отдыха в Грузии — июнь: в это время днем не слишком жарко, а вода в Черном море уже успела прогреться до +22°C, так что многие едут в Батуми или остаются в Тбилиси — изучать достопримечательности и дегустировать местную кухню. В июле и августе воздух прогревается до +35°C, но в горах прохладнее, поэтому на эти месяцы можно запланировать путешествия в Сванетию и Казбеги.

Фото Global Look Press

Как добраться: прямое авиасообщение между Россией и Грузией восстановлено, так что теперь есть перелеты без пересадок. Из Москвы в Тбилиси и обратно можно долететь за 3 часа 15 минут, билет обойдется в 18 тысяч рублей.

Сколько стоит жилье: остановиться в отелях Тбилиси можно за 1300 рублей в сутки, а в Батуми — за 3000 рублей.

Правила въезда: российские туристы могут находиться на территории Грузии без визы до года. Чтобы попасть в страну, понадобится только действующий загранпаспорт. Все ковидные ограничения на въезд сняты.

Куба

Отдых на острове свободы летом понравится тем, кто любит жару: термометр днем показывает стабильные +30°C, воздух горячий и влажный, а вода в море как парное молоко — около +28°C. Периодически случаются кратковременные сильные дожди, которые приносят прохладу и свежесть, так что отдых не омрачают. А еще летом радуют цены: отели на Кубе с июня по сентябрь стоят ниже, чем в более высокий сезон.

Фото Global Look Press

Как добраться: летом возобновится прямое авиасообщение с Кубой, поэтому добраться до острова станет гораздо проще. Так, перелет из России в Варадеро обойдется в 50 тысяч рублей на человека. Дорога займет около 13 часов.

Сколько стоит жилье: забронировать номер на курорте Варадеро можно за 6000 рублей в день.

Правила въезда: туристы из России могут находиться на Кубе без визы до 90 дней. Для путешествия нужен загранпаспорт, плюс накануне полета потребуется заполнить специальную форму онлайн. Ограничения по COVID-19 сняты, но по прибытии некоторых туристов могут попросить пройти тестирование.

Марокко

Пляжный сезон в Марокко длится круглый год, но нужно учитывать, что вода в океане даже летом прогревается максимум до +22°C. На севере на побережье Средиземного моря теплее, но крупных курортов там нет. Так что присмотритесь к Агадиру, Танжеру или Касабланке — даже несмотря на летний зной, там очень комфортно благодаря бризу с океана. Если вас интересуют достопримечательности и экскурсии, лучше планировать поездку на начало июня, когда солнце не такое палящее.

Фото Global Look Press

Как добраться: прямым рейсом из России можно улететь в Касабланку за 40 тысяч рублей, время в пути составит примерно шесть часов.

Сколько стоит жилье: остановиться в отелях Касабланки можно за 2500 рублей, а в Агадире — за 2200 рублей.

Правила въезда: россияне могут находиться в Марокко без визы до 90 дней. Для путешествия нужен только действующий загранпаспорт, кроме того, туристов попросят заполнить специальную форму для получения разрешения на въезд. Все ограничения по COVID-19 сняты.

Турция

Любимая российскими туристами страна летом привлекает тысячи гостей — хорошо, что комфортабельных отелей, работающих по системе «все включено», тут хватает на всех. Пляжный сезон открывается в конце мая, но вода в начале лета многим кажется прохладной. Эгейское море прогревается до +22°C, Средиземное — до +25°C, а на Черное стоит ехать не раньше июля. Популярнее всего у россиян Анталья, Белек, Кемер и Сиде. В начале сезона теплее всего в Алании. Если же вам больше по душе Эгейское море, ищите перелеты в Бодрум, Фетхие или Даламан.

Фото Global Look Press

Как добраться: из России в Турцию летают регулярные рейсы, а летом добавятся еще и чартеры. Цены на авиабилеты из Москвы в Анталью начинаются от 14 тысяч рублей, а в Бодрум — от 18 тысяч рублей. В пути около пяти часов.

Сколько стоит жилье: забронировать номер в отелях Антальи можно за 4000 рублей в сутки, а в Бодруме — за 5000 рублей.

Правила въезда: без визы на территории Турции путешественники из России могут оставаться до 60 дней, для поездки нужен загранпаспорт. Ограничения, связанные с коронавирусом, сняты, но при въезде могут провести выборочное тестирование.

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