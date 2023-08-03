10 вариантов недорогих путешествий на неделю

До окончания сезона осталось достаточно времени, чтобы отдохнуть и набраться впечатлений. Коллеги из сервиса для планирования путешествий подобрали десять направлений, куда можно отправиться в отпуск в августе или сентябре, заплатив не больше 100 000 рублей за двоих.

Цены на перелеты рассчитаны из Москвы. Мы не считали стоимость питания и развелечений, так как потребности и вкусы у всех разные.

Минск, Белоруссия

Бюджет поездки: недельный отпуск обойдется в 47 300 рублей. Авиабилеты из Москвы и обратно стоят 10 000 рублей на человека, а номер на двоих можно найти от 3900 рублей в день.

Фото istockphoto.com

Правила въезда: для поездки не нужна виза — без нее на территории Белоруссии можно находиться до 90 дней. Если загранпаспорта нет, можно обойтись без него, пустят по российскому. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

В конце лета и начале осени погода в столице Белоруссии идеально подходит для прогулок. Пройдитесь по центральной артерии города с тысячелетней историей, посетите проспект Независимости, вдоль которого расположено много достопримечательностей, в том числе несколько церквей и костелов. На площади у Национальной библиотеки зайдите на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на город с высоты.

Бишкек, Киргизия

Бюджет поездки: 62 500 рублей. В него входят перелет (26 000 рублей за билеты в обе стороны) и гостиница (от 1500 рублей за ночь).

Фото istockphoto.com

Правила въезда: для поездки не нужны ни виза, ни загранпаспорт, попасть в Киргизию можно по российскому. Если останетесь на территории до 30 дней, временная регистрация тоже не понадобится. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

В Бишкеке есть на что посмотреть, например, на красивую площадь Ала-Тоо с Государственным историческим музеем — тут как раз приятно прятаться от жары, осматривая одну из крупнейших экспозиций в Средней Азии. Обязательно зайдите в Дубовый парк, где под открытым небом расположился Музей скульптур, а также на знаменитый Ошский базар, за местным колоритом и сувенирами (специями, сухофруктами и яркими пиалами).

Астана, Казахстан

Бюджет поездки: 72 200 рублей. Авиабилеты туда и обратно стоят 27 000 рублей с человека, а номер в отеле можно найти от 2600 рублей за сутки.

Фото istockphoto.com

Правила въезда: виза не нужна, на территории страны можно находиться не больше 90 дней за период в 180 дней. Также потребуется российский или загранпаспорт. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

Столица Казахстана — современная, с широкими проспектами и небоскребами, а август и сентябрь отлично подходят для прогулок. Начать знакомство с Астаной стоит на высоте: поднимитесь на золотой шар на монументе Байтерек, откуда виден почти весь город, заодно наметите себе маршрут. Если вас интересуют исторические достопримечательности, отправляйтесь на левый берег реки Ишин, где расположены башня Байтерек, мечети Нур-Астана и Хазрет Султан, Дворец мира и согласия и другие интересные места.

Ташкент, Узбекистан

Бюджет поездки: 74 000 рублей. Перелет из России и обратно обойдется в 30 000 рублей с человека, номер в отеле стоит от 2000 рублей за сутки.

Фото istockphoto.com

Правила въезда: россияне могут попасть в Узбекистан только с действующим загранпаспортом, виза не нужна. Однако придется зарегистрироваться на территории страны, но если вы снимаете номер в гостинице, все хлопоты возьмет на себя отель. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

В Ташкенте есть на что посмотреть. В августе может быть жарковато, но в первый месяц осени уже можно спокойно передвигаться по улицам, осматривая мечети и отдыхая в парках. Погуляйте по старым кварталам, называемым махалли, — на этих узких улочках с глинобитными домами, где и сегодня живут люди, легко поймать дух Средней Азии. За сладостями и специями загляните на базар Чорсу, а потом посмотрите на город с высоты Ташкентской телебашни.

Ереван, Армения

Бюджет поездки: 76 900 рублей. В него входит перелет (29 000 рублей за билеты туда-обратно с человека) и отель (номер на двоих стоит от 2700 рублей за сутки).

Фото istockphoto.com

Правила въезда: понадобится только российский или загранпаспорт. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

Ереван предлагает богатую экскурсионную программу: погуляйте по древней крепости Эребуни, поднимитесь на Каскад и осмотрите город с высоты, полюбуйтесь поющими фонтанами на площади Республики и, конечно, посетите все интересные кафе и бары в центре. Лучшие места ищите на ресторанных улицах Сарьяна и Таманяна.

Стамбул, Турция

Бюджет поездки: 84 400 рублей. Билеты туда-обратно можно найти за 31 000 рублей с человека, а отель обойдется минимум в 3200 рублей за ночь.

Фото istockphoto.com

Правила въезда: россияне могут оставаться на территории страны без визы в течение 60 дней, на границе достаточно показать действующий загранпаспорт. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

Этот турецкий город словно создан для прогулок: изучите район Султанахмет с его популярными достопримечательностями, погуляйте по шумной улице Истикляль. В качестве отдыха — но не для глаз — рассмотрите прогулку на катере по Босфору, откуда открываются потрясающие виды Стамбула. Кстати, в сентябре отличная погода для купания, так что можно доехать до районов Кючюксу или Джаддебостана с красивыми пляжами.

Дели, Индия

Бюджет поездки: 87 700 рублей. Сумма складывается из стоимости билетов (38 600 рублей с человека туда-обратно) и отеля (от 1500 рублей за сутки).

Фото istockphoto.com

Правила въезда: туристам из России понадобятся загранпаспорт и виза, которую можно оформить онлайн. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

Отправляясь в Дели, готовьтесь, что будет жарко (термометр днем показывает около +36 °C), но город определенно стоит того, чтобы его посетить: ему больше пяти тысяч лет, а на улицах больше 60 тысяч памятников архитектуры. Осмотрите Старый Дели с его храмами, дворцами и знаменитым Красным фортом, погуляйте по Нью-Дели, а за прохладой и тенью идите в один из многочисленных музеев — только в Национальном музее можно легко провести пару дней.

Баку, Азербайджан

Бюджет поездки: 90 600 рублей. В него входят авиабилеты из России и обратно за 37 600 рублей с человека и отель (цены начинаются от 2200 рублей за сутки).

Фото istockphoto.com

Правила въезда: россияне могут оставаться на территории Азербайджана без визы до 90 дней, нужен только действующий загранпаспорт. Все коронавирусные ограничения на въезд сняты.

В это время года лучше ехать куда-нибудь в окрестности, чтобы наслаждаться пляжным отдыхом: за городом множество отличных местечек, например, поселки Шихово и Мардакян. Если же вас больше интересует культурная жизнь и достопримечательности, погуляйте по Ичери Шехер или Старому городу с его средневековыми постройками, пройдитесь по современному центру Гейдара Алиева с белоснежными футуристически выглядящими зданиями.

Анталья, Турция

Бюджет поездки: 93 900 рублей. Билеты на человека обойдутся примерно в 34 000 рублей, отель можно найти от 3700 рублей за ночь.

Фото istockphoto.com

Сюда едут за чистым Средиземным морем с комфортабельными песчаными пляжами. Однако рекомендуем также изучить город: Анталья способна удивить археологическим музеем и узкими живописными улочками квартала Калеичи.

Бодрум, Турция

Бюджет поездки: 94 200 рублей. Перелет стоит порядка 39 400 рублей с человека, а отель — от 2200 рублей за сутки.

Фото istockphoto.com

В одном из самых живописных местечек курортной Турции хочется проводить все время на пляже. Море здесь Эгейское, чистое и теплое, с золотым песком. По берегам растут красивые сады и рощи, а сам город очень самобытный: тут законодательно запрещено строить здания выше трех этажей, а благодаря белоснежным зданиям и синему морю, уходящему к горизонту, кажется, что вы оказались на одном из греческих островов.

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