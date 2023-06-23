Куда поехать за активным летним отдыхом? 3 идеи для путешествия по России

Лето — отличное время, чтобы не сидеть на месте. Можно освоить новый навык, начать готовиться к марафону, поехать на концерт под открытым небом или собрать всю клубнику на огороде у бабушки и затеять ремонт на даче.

А если душа требует чего-то более экстремального и необычного — точно необходимо отправиться в путешествие. В статье расскажем, где в России можно заняться серфингом на пляже с черным вулканическим песком, покататься на каноэ и пойти в живописный горный поход.

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Горный Алтай

В этом регионе огромное количество пеших и велосипедных маршрутов разной сложности. Есть интересные маршруты по долинам Южно-Чуйского хребта, где обитает снежный барс, занесенный в Красную книгу. Путешественники получают возможность увидеть пейзажи «нестандартного» Алтая. Кроме того, можно посетить Марсианскую долину рядом с селом Чаган-Узун. Оттенки гор здесь меняются от ярко-оранжевого до бордового.

Фото istockphoto.com/Diy13



Стоит отметить, что на Алтае можно заняться альпинизмом или скалолазанием и даже покататься на лошадях. Любители водного вида спорта выбирают здесь сапсерфинг и дайвинг, а экстремалам понравится рафтинг или каякинг по Катуни.



Любители походной жизни зачастую выбирают путешествия с группой и ночевками на туристических базах и кемпингах: так можно не только значительно сэкономить, но и получить много уникальных впечатлений. Когда еще вы сможете вместо утреннего кофе искупаться в горном озере? Обычно в такие путешествия уже включено сопровождение, трансфер, еда и оборудование.

Карелия

Местные леса идеально подходят для походов, они пронизаны большим количеством веломаршрутов. Велосипед можно взять в аренду на месте, а путешественникам предлагают велоэкскурсии. Здесь, как и на Алтае, найти активность по душе сможет как новичок, так и «профессиональный» путешественник, привыкший к тяжелым физическим нагрузкам.

Фото istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

В регионе много рек и озер, где можно заняться рыбалкой, покататься на лодке или каноэ. Горный парк Рускеала у мраморного карьера с впечатляющими лодочными экскурсиями — излюбленное место туристов. А в июле здесь проходит музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony.

Стоит отметить песчаные бухты на берегах Ладоги с удобным выходом к воде, где можно разбить палаточный лагерь, пожарить мясо на костре и вместе с компанией насладиться видами самого большого озера Европы. Туристические стоянки специально расположены вдали друг от друга, чтобы путешественники чувствовали уединение.

Камчатский край

Камчатка — идеальное место для тех, кто хочет заняться серфингом: здесь, как нигде в России, начинающие и профессиональные серферы могут найти множество спотов и единомышленников. Кроме того, на Камчатке путешественники смогут заняться дайвингом и сноркелингом, увидеть тюленей, касаток, крабов и даже ныряющих кайр.

Туристы с хорошей физической подготовкой выбирают восхождение на вершину активного Авачинского вулкана высотой 2471 метр. Здесь можно полюбоваться лавовой пробкой, видом на Тихий океан и соседние вулканы.

Фото istockphoto.com/AnnaTamila

Любители рыбалки могут отправиться в специализированные туры и походы (не забывайте проверять лицензии у организаторов!): на Камчатке поймать рыбу можно за пару минут, и справится с этим даже начинающий. Кроме того, с воды на берегу можно увидеть диких зверей, например, семью медведей.

Путешествовать по Камчатке можно самостоятельно, но стоит быть готовым к отсутствию хороших дорог, проблемам с мобильной связью, дороговизне и природным опасностям. Поэтому для путешествий лучше всего найти туристическую группу или тур.

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