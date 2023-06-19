Куда поехать на море с детьми: 6 направлений до 30 000 рублей с человека

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Чаще всего путешествовать с детьми дорого и хлопотно. А при планировании отдыха в России кажется, будто невозможно найти золотую середину: либо хостелы с «бабушкиным ремонтом» и переполненные пляжи, либо шикарные отели и огромные цены. Но выход можно найти всегда! В современных реалиях внутренний туризм развивается очень активно, и в России есть много мест для комфортного отдыха всей семьей.
Все цены рассчитаны на перелеты из Москвы.
Средняя стоимость перелета в Сочи и обратно составляет 16 000 рублей с человека, а ночь в отеле — порядка 3000 рублей. В летний сезон цены на билеты завышены, но можно попытать счастья и поймать хорошее предложение на сайтах-агрегаторах, которые сравнивают цены разных авиакомпаний.
Недорогие и уютные отели и гостевые дома лучше искать не в самом Сочи, а, например, в Адлере или Лазаревском. Кроме того, бюджетные варианты можно найти в поселках Сочи: Дагомысе, Головинке, Шепси и других. Да, инфраструктура там не так развита, зато цены намного демократичнее, а море чище.
Перспектива отдыха в Анапе нередко настораживает путешественников: многие боятся толп туристов, невкусной еды и завышенных цен. В этом есть доля правды. Однако Анапа интереснее, чем кажется на первый взгляд. Здесь много парков и зелени, недорогих кафе с вкусной едой и чистых пляжей вокруг самого города.
А еще на курорте точно найдутся развлечения для маленьких гостей. Чего стоит один только дельфинарий под открытым небом в Большом Утрише.
Добраться до города можно на поезде (средняя стоимость билета туда-обратно составляет 10 000 рублей), а забронировать жилье — за 2000 рублей в сутки. Итого получается чуть больше 40 000 рублей на семью за неделю.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
В Туапсе нет большого количества отдыхающих, а цены значительно ниже, чем в Сочи. Море здесь не такое чистое из-за порта и промышленных производств, однако есть красивые аллеи, сосновый лесопарк, аквапарк и дельфинарий.
Кроме того, есть много диких пляжей с хорошими отзывами. Правда, расположены они вдалеке от центра города.
Билет на поезд туда-обратно стоит порядка 9000 рублей на человека. А проживание обойдется в 2700 рублей в день. Таким образом, недельный отдых в Туапсе выйдет около 45 000 рублей.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Калининград, Зеленоградск и Светлогорск, расположенные на берегу Балтийского моря, — идеальные варианты для тех, кто не любит большие толпы туристов. Развлечений для маленьких детей здесь намного меньше, чем в других курортных городах, а море хоть и чище, но холоднее. Зато много вкусной недорогой рыбы и комфортных гостевых домов недалеко от моря.
А еще пляж в поселке Янтарный отметили «Голубым флагом» за высокие стандарты чистоты, инфраструктуры и экологии. Если вы едете отдыхать с активными подростками — обязательно попробуйте сап- и виндсерфинг.
Перелет до Калининграда и обратно обойдется в 15 000 рублей на человека, а дорога до побережья займет примерно полчаса на машине. Забронировать номер в Зеленоградске можно за 3500 рублей в сутки, а в Светлогорске — за 5000 рублей. Следовательно, семейный отпуск выйдет порядка 80 000 рублей.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Это направление только набирает популярность у туристов, поэтому цены на перелет, жилье и еду пока значительно ниже. Будьте готовы к гостеприимству местных жителей — в кафе вас ждут не только большие порции, но и различные бесплатные угощения от хозяев: чаи, конфеты, урбечи.
В Дагестане хорошие пляжи с мягким песком, пологим входом и постепенным увеличением глубины. А те, кто приехал с детьми постарше, могут посетить, например, Салтинский водопад или Гамсутль. На этом маршруте необходимо подниматься в гору, поэтому заранее оцените силы юных путешественников.
Перелет в Махачкалу туда и обратно стоит примерно 12 000 рублей на человека, а забронировать номер на сутки можно в среднем за 3500 рублей в Махачкале и за 4000 рублей в Дербенте. Недельный отдых на побережье Каспийского моря обойдется семье из трех человек в 65 000 рублей.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Гагра — один из самых популярных курортов. В высокий сезон гостей может быть столько же, сколько в Сочи. На диких пляжах минимум отдыхающих, но нет удобств. В самом городе классический набор туристических развлечений: большой рынок, аквапарк и красивая набережная.
Намного больше вариантов для досуга в Пицунде. Море там чище, чем в Гагре, а также есть много санаториев и пансионатов. Тем, кто любит активный отдых, можно поехать на озеро Рица или посетить Анакопийскую крепость, где дети смогут поиграть среди древних развалин.
Из Сочи в Гагру недавно запустили «Ласточки». Билет на поезд обойдется примерно в 1000 рублей. До остальных городов Абхазии легко доехать на машине. Путь не займет больше двух часов. Средняя стоимость номера в отелях Гагры составляет 3500 рублей, а в Сухуме и Пицунде — 2000 рублей. Так, недельный отдых выйдет не более 80 000 рублей на семью.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
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