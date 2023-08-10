Топ-15 лучших смарт-часов в 2023 году

Умные часы, они же — смарт-часы. Это настоящий «мини-компьютер» у вас на запястье. Внешним видом они полностью напоминают современные стильные наручные часы, но кроме того, что показывают время, имеют гораздо более расширенные функции.

Совместно со специалистом по продажам техники Максимом Поляковым предлагаем вам подборку лучших смарт-часов.

Топ-5 лучших бюджетных смарт-часов

Смарт-часы могут стоить недорого. Это не всегда негативно влияет на их качество и внешний вид. Но стоит трезво оценивать объем опций, материалы, из которых будут изготовлены умные часы, и сколько они прослужат.

Умные смарт-часы Smart Watch X7

Цена от 776 рублей.

Влагостойкие смарт-часы Х7 выполнены в металлическом корпусе, имеют мягкий силиконовый ремешок.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.75 " (320x360).

Совместим с iOS, Android.

Есть Bluetooth, мониторинг калорий, уровня кислорода в крови, сна.

Емкость аккумулятора — 200 мА/ч.



Плюсы:

Цена, удобные, стильные, по дизайну отдаленно напоминают Apple Watch, крупный дисплей, широкий ремень, удобно использовать как часы, таймер, секундомер, на заставку можно ставить фото из галереи, позволяют делать фото на расстоянии от телефона, если на нем включена камера.

Минусы:

Тусклый экран, тихий микрофон, звук может фонить, иногда растегиваются (все описанное — частные случаи), нет звука, только вибрация.

Мнение пользователей:

«Брала ребенку. Ремешок неудобный, пришлось докупать отдельно, а в общем все хорошо».

«Ребенок сам разобрался — сам настроил. Все супер!»

«Могу сказать одно: за 1700 рублей пойдет, наиграюсь сама, отдам ребенку».

«Коннект с телефоном произошел не сразу, пришлось повозиться, но главное — все пошло, русский язык есть, шагомер, разговаривать можно при звонке, слушать музыку с телефона, ставить фото на заставку и выбрать из кучи оформление дисплея».

SmartFox, умные часы Watch 7 series

Цена от 1680 рублей.

Влагостойкие, безрамочные смарт-часы с корпусом из цинкового сплава, с силиконовым ремешком.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.9 " (390x450).

Совместим с iOS, Android

Есть Bluetooth, GPS, мониторинг физической активности, калорий, уровня кислорода в крови, сна, пульса.

Емкость аккумулятора — 200 мА/ч.



Плюсы:

Универсальный дизайн, цена, легкие, хорошо сидят на руке, быстро подключаются к телефону, просты в эксплуатации.

Минусы:

У некоторых пользователей возникала проблема с зарядкой.

Мнение пользователей:

«Заявленный функционал в рабочем режиме. Месяц эксплуатации — полет нормальный. Блютуз при разговоре с часов очень хорошо батарейку сажает».

«Быстро разобралась с функциями (поменяла язык, разобралась с зарядкой, основной функционал, который мне был нужен есть)».

«На зарядке очень греются, сами порой отключаются».

«Часы понравились! Работают отлично! Минусов не нашел».

Умные часы HONOR Band 6

Цена от 1899 рублей.

Легкие, влагостойкие, удобные смарт-часы со стильным прямоугольным циферблатом из пластика и ремешком из силикона.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.47 " (368x194).

Совместим с iOS, Android.

Есть Bluetooth, мониторинг физической активности, калорий, уровня кислорода в крови, сна, уровня стресса, пульса, усвоения калорий, акселерометр.

Емкость аккумулятора — 180 мА/ч.



Плюсы:

Долго держат заряд, показывают время, удобно сидят на руке, цена.

Минусы:

Не очень много функций.

Мнение пользователей:

«Неплохой товар, работает отлично, заряд держат долго — почти неделю, считают шаги, можно проверить уровень кислорода в крови, также считают пульс».

«Пользуюсь каждый день. Удобное приложение. Для использования некоторых функций (например, измерения давления) требуются дополнительные устройства. Из описания это было неочевидно. В целом это пульсометр и шагомер в корпусе часов».

«Хорош для первого знакомства с таким устройством, чтобы понять, хочется покупать более дорогой или нет».

Умные часы WearFit X5 Pro

Цена от 1783 рублей.

Влагостойкие смарт-часы с круглым стильным корпусом из цинкового сплава и двумя ремешками на выбор (кожа, силикон).

Характеристики и возможности:

Экран — 1.8 " (390x390).

Совместим с iOS, Android.

Есть Bluetooth, GPS, A-GPS, мониторинг уровня кислорода в крови, сна, пульса.

Емкость аккумулятора — 220 мА/ч.



Плюсы:

Воды и грязи не боятся, заряжаются быстро, много функций, цена, дизайн, большой экран, два ремешка на выбор.

Минусы:

Если постоянно поддерживать связь с телефоном, аккумулятор сохраняет заряд не очень долго.

Мнение пользователей:

«Яркий экран, легко настраиваются, хорошо слышно, когда с них звонишь и принимаешь вызовы».

«Дизайн огонь! Давно хотел себе часы такого типа дизайна, удобны в пользовании, все понятно».

«Цена — качество соответствует. Большое меню, удобно в использовании, стильно смотрятся. За два месяца использования недочетов не нашел».

«За свою цену неплохо, конечно, но часы некрепкие, крепления все посыпались, силиконовый ремешок начал рваться спустя месяц, на блютузе садятся очень быстро, так что смысла в нем нет. Это просто электронные часы с наворотами, которые и так криво работают».

Смарт-часы HOCO Y9 Smart sports watch (call version)

Цена от 2707 рублей.

Влагостойкие, ударопрочные умные часы с корпусом из ABS-пластика в сочетании с металлом и каучуковым браслетом.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.32 " (360x360).

Совместим с iOS, Android.

Есть GPS, Bluetooth, мониторинг физической активности, калорий, сна, акселерометр, 18 языков.

Емкость аккумулятора — 300 мА/ч.



Плюсы:

Цена, долго держит батарею, дизайн.

Минусы:

Грубоват ремешок.

Мнение пользователей:

«Отличный товар, часы работают отлично. Сенсор реагирует быстро, не тормозят. Много функций полезных. В целом товар отличный за такую стоимость. Рекомендую».

«Классные простые часы. Даже свое фото на циферблат сделал».

«Ремешок не очень, непонятный коннект по блютуз, если выключить, то включить можно только на зарядке (странно... первый раз думал, что все), пульсометр некорректный. Для знакомства со смарт-часами за свои деньги очень даже интересный продукт, но ремешок желателен из кожи или ткани, защиту от воды не проверял».

«Все в рабочем состоянии, с телефоном контачатся нормально, все показывают. За свои деньги просто бомба».

Топ-3 лучших смарт-часов с измерением давления и пульса

К сожалению, не всегда заявленные функции в умных часах действуют корректно. Если вы хотите сэкономить — не стоит рассчитывать, что за пару тысяч рублей аппарат будет считывать давление и кислород в крови, как в кабинете у врача. Но, если эти функции для вас важны, придется раскошелиться.

Умные часы HUAWEI Watch Buds 46 мм Saga-B19T

Цена от 36 685 рублей.

Смарт-часы с необычным прямоугольным циферблатом из изогнутого 3D-стекла в корпусе из закаленной стали со слегка скругленными краями и черным кожаным ремешком. В комплекте идут наушники.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.43 " (466x466).

Совместим с ОС Android, iOS.

Есть Beidou, Bluetooth, GPS, Galileo, NFC, ГЛОНАСC, мониторинг сна, уровня кислорода в крови, физической активности, акселерометр, более 80 режимов тренировок, гироскоп, датчик освещенности, динамик, микрофон, шагомер.

Емкость аккумулятора — 410 мА/ч.



Плюсы:

Наличие наушников, долгий заряд, беспроводная зарядка, хороший функционал, хороший звук, есть шумоподавление.

Минусы:

Цена.

Мнение пользователей:

«Часы-наушники купила себе в подарок на окончание универа. Они прям очень качественные. Как-то раз спешила на работу и уронила девайс, боялась, что все сломала. Но нет, по сей день работают без каких-либо нареканий. Можно смотреть время, настроить подачу уведомлений и даже следить за показателями ЭКГ. Также по рекомендации измеряю давление, так как иногда бывают скачки».

«Я выбрал бадсы, потому что давно хотел себе и смарт-часы, и беспроводные наушники (старые забыл на отдыхе), и, когда увидел, что это все соединено в одном гаджете, решил, что надо попробовать. Мне очень нравится звучание наушников, четкие басы, я прекрасно слышу собеседников».

Health Watch Pro №80M

Цена от 24 710 рублей.

Профессиональные манжетные часы здоровья с точным измерением давления, автоматическим замером пульса, температуры, кислорода, сигнализатором аритмии и удаленным контролем данных. Влагостойкие. Корпус из стали и ABS, ремешок из гипоаллергенного силикона.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.3 " (44x44x13 мм)

Совместим с iOS 8.0, Android 6.0.

Есть Bluetooth, измерение температуры тела, давления и пульса, сигнализатор тахикардии, сатурация.

Емкость аккумулятора: 299 мА/ч.



Плюсы:

Много функций для здоровья, точные замеры.

Минусы:

Цена.

Мнение пользователей:

«Много функций, удобные в использовании. Всегда можно померить давление, не надо возить с собой тонометр. Еще часы передают информацию на любой телефон родным, это удобно для тех, кто беспокоится о здоровье своих пожилых родителей. В режиме реального времени можно увидеть повышенные параметры измерений и вовремя принять необходимые меры».

«Красивые, элегантные. Хорошо смотрятся на руке. Соответствуют характеристикам данных умных часов».

Умные часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro

Цена от 25 000 рублей.

Стильные смарт-часы с корпусом из титана и кожаным ремешком.

Характеристики и возможности:

Экран 1.43 " (466x466).

Совместим с Android, iOS.

Есть Bluetooth, GPS, NFC, мониторинг ЭКГ, пульса, сна, термометр, уровня кислорода в крови, физической активности, акселерометр, барометр, будильник, вибрация, гироскоп, динамик, календарь, калькулятор, компас, микрофон, секундомер, таймер, шагомер.



Плюсы:

Материалы корпуса, функционал, долгий заряд батареи.

Минусы:

Цена.

Мнение пользователей:

«Подарил жене данные часы. Привлекли внешне. Керамический корпус. Классно смотрятся на руке. Ремешки можно менять, стандартное крепление. Яркий экран. Долго держат заряд. Примерно неделю. Следят за здоровьем, и около ста различных тренировок. Часы жене понравились».

«Купил месяца полтора назад Huawei Watch GT 3, в принципе тоже отличные часы. Но ностальгия по watch GT 2 Pro не проходила, и как только GT 3 Pro появились в продаже — сразу же купил. Титановый корпус и сапфировое стекло — это, ребята, вещь. Плюс полный набор функционала из GT3 с дополнением ЭКГ. Придраться не к чему. Работают прекрасно. Рекомендую».

«Считаю, что это идеальные умные часы, если не заморачиваться на возможность писать ответы на сообщения с часов и набивать их кучей никому не нужных программ. Отличные материалы, дизайн, долгоживучесть, быстрота зарядки. По большому счету сплошной плюс».

Рейтинг смарт-часов для мужчин

Умные часы для мужчин должны не только быть функциональными, но и иметь соответствующий вид — брутальный, более классический, спортивный и так далее, в зависимости от образа жизни и задач.

Умные часы HUAWEI Watch GT 3 Classic

Цена от 17 740 рублей.

По-настоящему мужские смарт-часы из стали и пластика с кожаным ремешком, влагостойкие.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.43 " (466x466) Совместим с ОС Android, iOS.

Есть Bluetooth, GPS, NFC, альтиметр, барометр, гироскоп, динамик, компас, микрофон, шагомер, акселерометр, термометр, мониторинг пульса, сна, уровня кислорода в крови, физической активности.



Плюсы:

Внешний вид (дизайн), функционал, батарея.

Минусы:

Разница в данных на часах и в приложении.

Мнение пользователей:

«Часы приятные на внешний вид, удобные, большой выбор тренировок, также хорошо считают шаги и пульс. Еще измеряют уровень кислорода в крови. Можно совершать звонки, динамик громкий, полностью устраивает, батареи хватает на очень долгое время».

«На вид огонь, на руке сидят удобно, дискомфорта не наблюдаю. Батарея даже пока не знаю, сколько держит, но за сутки активного ковыряния в них, ушло 8% зарядки».

«Звонки работают, а вот уведомления из мессенджеров иногда не приходят. Плюс к этому не видно самого сообщения из телеги, видно только отправителя, вотсап видно. Почему-то очень отличаются некоторые данные замеров между часами и приложением HUAWEI Health, например шаги, время сна».

Умные часы Amazfit T-Rex 2 44 мм GPS

Цена от 19 880 рублей.

Влагостойкие, ударопрочные смарт-часы с корпусом из полимера и силиконовым ремешком.

Характеристики и возможности:

Экран 1.39 " (454x454).

Совместим с Android, iOS.

Есть Bluetooth, GPS, мониторинг пульса, сна, уровня кислорода в крови, физической активности, акселерометр, магнитная зарядка, поиск смартфона, фонарик, барометр, будильник, вибрация, гироскоп, датчик освещенности, календарь, компас, секундомер, таймер, шагомер.

Емкость аккумулятора 500 мА/ч.



Плюсы:

Время работы без подзарядки, яркий, приятный экран, функционал.

Минусы:

Качество перевода, стабильность софта.

Мнение пользователей:

«В общем и целом доволен. Заряжаются быстро, работают долго. Меню несколько мудреное, но со временем привыкаешь. Выглядят хорошо».

«Основное преимущество — батарейка. Часы ношу постоянно, не снимая. Так что время работы было основным критерием при выборе часов».

«В первый день только привыкал к размеру, а вот по начинке никаких претензий — работают шустро, измерения +/- точные, ну, не считать же лишние 10-20 шагов на тысячу погрешностью? Стекло утоплено, поцарапать сложно, испытание водой в душе прошли на 100%».

Рейтинг смарт-часов для женщин

Женские смарт-часы, так же как и мужские, имеют свой особый дизайн. И здесь он, наверное, играет одну из ключевых ролей при выборе.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Milo-B19T

Цена от 27 434 рублей.

Элегантные смарт-часы из нержавеющей стали, выполненные в золотом цвете.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.32 " .

Совместим с Android, iOS

Есть Bluetooth, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, мониторинг здоровья, более 100 режимов тренировок, определение фаз луны, восхода, заката и так далее.

Емкость аккумулятора — 292 мА/ч.



Плюсы:

Дизайн, функционал, легкие.

Минусы:

Цена.

Мнение пользователей:

«Купила взамен яблочных часов, и, вы знаете, не хуже! Внешний вид отличный, к айфону подключились без проблем, заряд держат неделю, хотя даже на ночь не снимаю! Множество приложений и заставок».

«Часы очень достойные, особенно на женскую ручку! Прием звонков и качество разговора на достойном уровне. В комплекте беспроводная зарядка».

Умные часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro

Цена от 34 990 рублей.

Смарт-часы с гладким титановым корпусом и кожаным ремешком отлично впишутся и в деловой, и в спортивный образ.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.43 " (466x466).

Совместим с HarmonyOS 2.0, Android 6.0, iOS 9.0 и выше.

Есть Bluetooth, GPS, NFC, мониторинг сердечного ритма, сатурация, уровень стресса, женское здоровье, калории, физическая активность, сон, акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, барометр, датчик температуры, 100 режимов тренировок.

Емкость аккумулятора — 530 мА/ч.



Плюсы:

Магнитная беспроводная зарядка, хорошо держит заряд, функционал, дизайн.

Минусы:

Цена.

Мнение пользователей:

«Купила эти часики для лета и под белую одежду, смотрятся очень нежно, удобные. Прочный керамический корпус с надежной защитой от пыли и влаги. Недавно попала под дождь, и все нормально, работают как и прежде».

«Изготовлены аккуратно из качественных материалов. Носить на руке комфортно, ничего нигде не трет и не давит».

Рейтинг смарт-часов для детей

Умные часы — отличное приобретение не только для взрослых. Они могут стать надежным средством контроля и безопасности для родителей, а для детей — ярким аксессуаром, полным развлечений.

Детские умные часы ELARI KidPhone 4GR

Цена от 6490 рублей.

Стильные, объемные и красочные смарт-часы для детей из силикона и пластика с защитой от влаги.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.3 " (240x240).

Совместим с iOS, Android.

Есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСC, LBS, мониторинг физической активности, акселерометр.

Емкость аккумулятора — 580 мА/ч.



Плюсы:

Яркие, красивые, удобные, функциональные (функция снятия часов, блокиратор и отключение звонков на нужный период времени и прочие).

Минусы:

Отсутствие вибрации, довольно быстро разряжаются, если ребенок очень активно ими пользуется.

Мнение пользователей:

«Купила сыну данные часы, до этого времени у него было трое часов (других фирм), все сломались очень быстро, звонки были не очень. Здесь же просто волшебство какое-то. Вижу все передвижения его, камера отличная и очень удобное приложение».

«Ребенку часы понравились, есть интересные особенности. Есть более-менее удобное приложение, которое понемногу развивается».

«Достоинства со слов дочки: «понравилось то, что там Алиса умная, но все равно мало знает», «очень веселые и приятные картинки, веселая музыка, а еще понравилось, что есть Детское радио».

Смарт-часы детские Baby Watch 4G GPS

Цена от 3100 рублей.

Водонепроницаемые детские умные часы с прослушкой, камерой, кнопкой SOS (на три номера).

Характеристики и возможности:

Экран — 1,4 " (240х240).

Совместим с IOS, Android.

IOS, Android. Есть гео-забор, передача голосовых сообщений, звонки по видеосвязи, SOS-сигнал на три номера, GPS-трекер, шагомер, отслеживание местоположения по четырем системам (GPS+AGPS+LBS+WiFi), история перемещений за 30 дней, прослушивание (функция «обратный звонок»), просмотр удаленных фото, арифметическая игра, свободный набор номера (можно заблокировать) фотокамера, калькулятор, мультибудильник, секундомер.

Емкость — 1000 мА/ч.



Плюсы:

Цена, функционал.

Минусы:

Неточность GPS, слабенькая зарядка.

Мнение пользователей:

«Отличные часы с большим функционалом. На стороне ребенка работают всегда без проблем, а вот родительское приложение глючит через раз (не видит часы ребенка через инет). Но в целом на фоне всего функционала это некритично, дозвониться можно всегда».

«Звонит отлично, иногда подглючивает геолокация, но в целом ребенок всегда на связи, и можно даже услышать, что вокруг происходит».

«Моет в них руки, и они целые, как новенькие. Сим-карту сразу нашли и подключились. Смотрю иногда, где гуляет с друзьями. Можно послушать, что происходит вокруг, и сделать снимок. Зарядил как положено, сначала 2-3 часа».

Детские умные часы Smart Baby Watch KT24

Цена от 5480 рублей.

Влагостойкие и пылезащитные детские смарт-часы, представляющие собой капсулу со сменным корпусом-браслетом, с массой полезных функций как для детей, так и для родителей.

Характеристики и возможности:

Экран — 1.4 " (240x240).

Совместим с IOS, Android.

Есть встроенный телефон, кнопка SOS, обратный звонок, GPS-трекер, вибровызов, видеозвонки, определение местоположения через приложение (GPS+AGPS+LBS+WiFi), функция прослушки, история перемещений, телефонная книга на 15 номеров, блокировка звонков с номеров, отсутствующих в записной книжке, обмен голосовыми сообщениями, установка гео-зон, разрешенных для ребенка, будильник, шагомер.

Емкость аккумулятора 680 mA/h.



Плюсы:

Цена, стабильность, внешний вид, понятный функционал, легкие, приятные на ощупь.

Минусы:

Видеозвонок только с открытым приложением.

Мнение пользователей:

«Работают замечательно, однако настроить без смекалочки и сообразительности не получится. Например, прослушка не работает без отправки кода на часы через эсэмс. Придется форумы почитать. Впрочем, аналогов за эту цену нет».

«В целом девайс хороший. Автономность в зависимости от настроек определения местоположения 6-24 часа. А если в режиме ожидания, то дня три-четыре. Размер девайса великоват, особенно для руки ребенка пяти лет. Форма и дизайн плохой — на картинке смотрятся хорошо, а в реале, на мой взгляд, два балла из пяти».

«Отлично работают как телефон. Ребенок всегда на связи. Хорошо держат заряд. Экран яркий, сенсор нормальный. Хорошая камера, поддерживает видеозвонок через приложение. Вообще сделаны добротно. Покупаю уже второй раз такие. Первые ребенок сломал».

Как выбрать умные часы

При выборе любых смарт-часов важно руководствоваться некоторыми общими факторами.

Время работы

Время работы зависит от емкости аккумулятора и активности пользователя. Оно может ограничиваться как одним днем автономной работы, так и несколькими днями и даже неделями. Соответственно, чем больше емкость аккумулятора, тем дольше держится заряд. И, разумеется, тем дороже стоят такие смарт-часы.

Операционная система смартфона

Все, что нужно знать обывателю об операционной системе смарт-часов, — она должна соответствовать ОС вашего смартфона, то есть быть с ней совместима. В основном умные часы могут работать с любой моделью современного телефона. Исключение — Apple Watch, поддерживающие только продукцию iPhone.

Операционная система определяет функциональность телефона, чем она более активна, тем мощнее должен быть аккумулятор. В противном случае автономная работа будет недолгой. Среди операционных систем различаются:

Apple (богатый дизайн и множество функций);

Garmin (продвинутые спортивные функции);

Tizen — Samsung (дизайн, обеспечивающий интуитивно понятное управление);

Lite OS — Huawei, Honor (простое управление, продвинутые функции, бесконтактные платежи отсутствуют);

Amazfit — Xiaomi, Huami (максимально простое, понятное управление);

Wear OS от Google — Fossil, TicWatch, Withings, Suunto (есть свой магазин приложений с российскими сервисами и сервисами Google).

Фото istockphoto.com

Функциональность смарт-часов

В тандеме со смартфоном умные часы способны продемонстрировать чудеса техники. Они обладают множеством полезных функций с точки зрения:

безопасности (в основном касается детских моделей);

контроля здоровья (в зависимости от конкретной модели могут иметь довольно широкие возможности и точные датчики);

развлечений (музыка, соцсети, головоломки, фото и прочее);

бесконтактной оплаты;

контроля времени, режима, напоминаний и так далее.



Есть смарт-часы со слотом для SIM-карты, что позволит устройству быть полностью независимым.

Внешний вид

Внешний вид смарт-часов может быть абсолютно разнообразным, начиная практически от классики, заканчивая более спортивными и креативными формами, материалами, цветами. Некоторые из них имеют сменные капсулы, полностью меняющие дизайн, другие — ремешки. Но также вы можете выбрать стильную и универсальную модель умных часов, которые будут идеально подходить для всех случаев жизни.

Встроенная память

Объем встроенной памяти умных часов варьируется в пределах 4-32 Гб. Чем он больше, тем больше приложений вы сможете установить, больше музыки прослушать автономно от смартфона.

Тип дисплея

Экран смарт-часов может быть как крупным, так и довольно миниатюрным, разных размеров, форм и качества, начиная от материала (сапфировое стекло или пластик, например) и заканчивая разрешением. Оптимальный размер циферблата — 1,4х1,7 дюйма.

Качество изображения зависит также от ЖК-матрицы. Это могут быть:

TFT (низкое качество);

IPS (чуть получше);

OLED (AMOLED, Super AMOLED и другие — самые лучшие: широкий угол обзора, яркость и контрастность).



В нашем обзоре практически все часы имеют разновидности матрицы OLED (преимущественно AMOLED).

Защита корпуса и экрана

Корпус и экран смарт-часов могут иметь защиту от пыли, влаги и воды. С некоторыми из них вы можете, не опасаясь за их сохранность, не только попасть под дождь или принять душ, но даже погрузиться под воду.

На дисплее более дорогих моделей можно встретить защитные минеральные слайды из стекла Gorilla Glass. А пометка IP67 и выше делает умные часы практически неубиваемыми.

Популярные вопросы

На популярные вопросы ответил эксперт «Спорт-Экспресса», экономист, специалист по продажам техники Максим Поляков.

В чем смысл умных часов?

С момента появления первых умных часов их функции постоянно преумножались. Сегодня некоторые из них способны к автономной работе с сим-картой.

Смарт-часы могут заменить:

ежедневник, будильник и все прочие «бытовые» опции, которые есть в каждом смартфоне;

тренера, проведя тренировку и отследив прогресс;

медицинское исследование, причем проводить его регулярно, оценивая состояние здоровья и сигнализируя о проблемах.



Смарт-часы способны защитить ваших близких от опасности и даже отправить сигнал SOS при необходимости.

Что умеют делать умные часы?

Об этом уже много сказано выше. Но повторюсь, смарт-часы могут:

отслеживать качество сна;

определять пульс, давление, количество кислорода в крови, пройденные шаги;

фиксировать изменения, которые происходят в вашем организме, и вести журнал показаний;

сориентировать на местности;

развлечь качественной музыкой;

предоставить возможность комфортного общения по видеосвязи, голосовыми сообщениями и в соцсетях.



В зависимости от конкретной модели функций может быть очень много.

Можно ли использовать умные часы без телефона?

Уже да. Есть устройства со слотом для сим-карты, не требующие контакта со смартфоном. Есть также смарт-часы, которые достаточно лишь периодически синхронизировать, чтобы обновить ПО.

Чем умные часы отличаются от фитнес-браслетов?

Фитнес-браслет прежде всего отслеживает физические показатели и подходит преимущественно спортсменам и любителям ЗОЖ. Установить в него множество приложений для жизни не получится. Если же вы ищете удобную замену смартфону (например, для тех же занятий спортом), смарт-часы — это ваш вариант.

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