Лучшие смотровые площадки Москвы в 2024 году: бесплатные и платные

Москва привлекает туристов не только своими историческими достопримечательностями, но и захватывающими видами. Рассказали о лучших смотровых площадках столицы, которые позволят вам насладиться городскими пейзажами с высоты птичьего полета.

PANORAMA360

Высота: 327 м.

Стоимость билета: Взрослый (от 15 лет) — 2 390 рублей, детский (от 6 до 14 лет) — 1 650 рублей, льготный взрослый (от 15 лет) — 1 750 рублей, детский (от 6 до 14 лет) — 1 250 рублей, студенческий — 1800 рублей.

Часы работы: 10.00—22.00.

Адрес: Пресненская набережная, 12.

Фото istockphoto.com/Naeblys

Начнем нашу подборку с, пожалуй, самой известной смотровой площадки столицы. Открылась она совсем недавно, в 2018 году, но уже стала одной из излюбленных достопримечательностей у туристов. На скоростном лифте вы подниметесь на 89-й этаж, откуда открывается панорамный вид на все основные достопримечательности столицы — Кремль, Лужники, МГУ, Останкинскую телебашню, здание МИД, Дом Правительства. Приятный бонус для всех посетителей — безлимит на мороженое.

Империя

Высота: 215 м.

Стоимость билета: взрослые — 900 рублей, дети до 14 лет — 500 рублей, по выходным до 14.00 — 600 рублей.

Часы работы: по будням — с 18.00 до 23.00, по выходным — с 11.00 до 23.00.

Адрес: Пресненская набережная, 6, строение 2.

Фото Константин Кокошкин, Известия

Еще одна смотровая площадка в Москва-Сити. Она располагается в деловом центре «Империя» и занимает 56-й и 58-й этажи. На лифте, скорость которого достигает 7 м/с, посетители поднимутся более чем на 200 м вверх. Через панорамные окна видно окрестности с башнями Кремля и куполами Новодевичьего монастыря, здание МГУ на Воробьевых горах, Останкинскую башню и «танцующие дома» на Мосфильмовской.

Гостиница «Украина»

Высота: 120 м.

Стоимость билета: взрослый билет — 1000 рублей, детский билет (от 6 до 14 лет) — 500 рублей.

Часы работы: с апреля по ноябрь, с 12.00 — для индивидуальных гостей, с 12.00 до 17.00 — для групп.

Адрес: Кутузовский проспект, 2/1, строение 1.

Фото istockphoto.com/Afonskaya

Гостиница «Украина» — это седьмая и последняя из сталинских высоток. Смотровая площадка находится на 33-м этаже этого исторического здания. Перед вами откроется живописный вид на Москва-Сити, Храм Христа Спасителя, Москву-реку, Белый дом и Новоарбатский мост, комплекс Киевского вокзала, Воробьевы горы.

Воробьевы горы

Высота: 80 метров над рекой.

Стоимость билета: бесплатно.

Часы работы: круглосуточно.

Адрес: ул. Косыгина, 28.

Фото Константин Кокошкин, Известия

Это место обязательно для посещения всем гостям столицы. Воробьевыми горами (хотя по сути это просто высокий берег) называется правая сторона Москвы-реки на юго-западе города. Они считаются одним из холмов, на которых строилась столица. Отсюда открывается прекрасный вид на знаменитые высотки Москва-Сити и стадион «Лужники».

Останкинская телебашня

Высота: 337 м.

Стоимость билета: взрослый — 1400 рублей, детский — 900 рублей (утром в будни — 900 и 600 рублей).

Часы работы: с 09.00 до 22.00.

Адрес: ул. Академика Королева, 15.

Фото istockphoto.com/vladj55

Высота Останкинской телебашни — 540 метров. На момент создания она была самой высокой свободностоящей башней в мире, а сегодня это самая высокая башня в Европе. В хорошую погоду отсюда виден весь город: можно рассмотреть объекты, находящиеся на расстоянии 70 км. А главная достопримечательность этой смотровой площадки — участок со стеклянным полом, благодаря которому создается эффект парения.

Парящий мост в Зарядье

Высота: 15 м.

Стоимость билета: бесплатно.

Часы работы: круглосуточно.

Адрес: Москворецкая набережная, парк «Зарядье».

Фото Константин Кокошкин/Global Look Press

Это уникальное инженерное сооружение находится в парке Зарядье в самом сердце Москвы. Его создатели воплотили в жизнь необычную идею: этот мост не связывает два берега, а лишь «парит» в воздухе. Благодаря удачному расположению в самом центре, отсюда посетители могут увидеть Кремль, Китай-город, Раушскую и Москворецкую набережные, доходный дом Осипова и сталинскую высотку в устье Яузы.

Центральный детский магазин

Высота: 6-й этаж, высота не уточняется.

Стоимость билета: 399 рублей.

Часы работы: 10.00—21.30.

Адрес: Театральный проезд, 5/1.

Фото istockphoto.com/Sachkv

Все знают, что Центральный детский магазин — это не столько место для шоппинга, сколько историческая достопримечательность: например, это первое торговое сооружение, где были установлены эскалаторы, а эскизы для витражей главного купола создал знаменитый художник Иван Билибин. Со смотровой площадки вам откроется вид на здание Лубянки и Политехнический музей, а с другой стороны — на Кремль. Еще здесь установлены мощные бинокли, через которые можно разглядывать окрестные здания.

Колокольня Ивана Великого

Высота: 25 м.

Стоимость билета: 350 рублей.

Часы работы: 10.00—17.00.

Адрес: Кремлевская набережная, 1, строение 10.

Фото istockphoto.com/JClaude

Это не самая высокая смотровая площадка в подборке, зато, несомненно, самая древняя. На протяжении многих веков — с момента постройки до строительства Храма Христа Спасителя в XIX веке — Колокольня была самым высоким зданием в Москве. Сейчас она ценна тем, что с нее можно во всей красе увидеть Московский Кремль.

Смотровая площадка РАН

Высота: 60 м.

Стоимость билета: бесплатно.

Часы работы: круглосуточно.

Адрес: Ленинский проспект, 32а, строение 1.

Фото Sergey Smirnov/Global Look Press

Рядом со знаменитым зданием РАН находится небольшая смотровая площадка. Посетителей здесь всегда меньше, чем на Воробьевых горах, хотя виды открываются не менее захватывающие. С балкона хорошо виден Андреевский монастырь, часть Нескучного сада, высотки Москва-Сити, Поклонная гора и монумент Победы, здание МГУ, храм Христа Спасителя, Останкинская башня, Кремлевский ансамбль, Крымский и Андреевский мосты.