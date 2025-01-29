Международный женский день 8 Марта: история, традиции и значение

Первый месяц весны традиционно ассоциируется с Международным женским днем. В этот день принято поздравлять любимых жен, мам, бабушек, сестер и подруг. Однако мало кто знает, что сам праздник родился из массовых протестов за права женщин.

История праздника

8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке устроили массовую забастовку с требованием улучшений условий труда и повышением заработной платы. В истории этот протест получил название «Марш пустых кастрюль». Требования женщин были проигнорированы, но событие навсегда отпечаталось в календаре общественных протестов.

Почти через 50 лет, 28 февраля 1908 года, история повторилась. Более 15 тысяч работниц текстильных фабрик вышли на митинг в Нью-Йорке, они добивались равноправия. На этот раз их голос был услышан — через год американское правительство объявило последнее воскресенье февраля национальным женским днем. А уже в 1910 году американские активистки приехали на Вторую Международную конференцию социалисток, которая проходила в Копенгагене. Там они познакомились с коммунисткой Кларой Цеткин. Именно она выступила с инициативой сделать женский день международным. Предложение поддержали более 100 женщин из 17 стран, однако точная дата праздника не была определена. Международный женский день отмечали то в феврале, то в марте, его часто связывали с нью-йоркским маршем или с мартовской революцией 1848 года в Пруссии.

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В России праздник стали отмечать с 1913 года. Первый раз его отпраздновали в Санкт-Петербурге 2 марта, а год спустя дату празднования перенесли на 8 марта (23 февраля по старому стилю). В 1965 году Указом президиума Верховного совета СССР праздник официально закрепили законом. Так Советский Союз стал первой европейской страной, где Международный женский день отмечался на государственном уровне. В 1975 году 8 Марта стало общей датой практически для всех государств Организации Объединенных Наций (ООН).

В 1980-х годах в Советском Союзе постепенно стал сходить на нет политический подтекст праздника. 8 Марта стало ассоциироваться с весной и женственностью, а не с борьбой за равноправие.

Как отмечается

8 марта во всех европейских странах проводятся лекции и выступления, касающиеся проблем гендерного равенства, организовываются встречи женщин-активисток. Такие мероприятия также проводятся в течение всего года.

Кроме того, в российских городах организовываются праздничные концерты, во многих заведениях и магазинах действуют скидки и акции для девушек и женщин. На производствах отдельно отмечают успехи и достижения сотрудниц.

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Символика и традиции 8 Марта

Определенных традиций, связанных с 8 Марта, нет. Обычно в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют родственники и коллеги, дарят им подарки.

Особое место в праздновании женского дня занимают цветы. Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет тюльпанов. Почему именно они? Есть версия, что традиция дарить мимозу на 8 Марта пришла из Италии. Там в далеком 1946 году «Союз итальянских женщин» выбрал эмблемой праздника как раз таки мимозу. Это связано с тем, что праздник проходит ранней весной, а в это время в Италии еще ничего не растет, но уже вовсю «колосится» мимоза. Неизвестно, повлияла ли заграничная мода, но в СССР в Международный женский день все было принято украшать именно мимозой.

Так продолжалось до тех времен, пока на поле не появился новый игрок — тюльпан. В 1973 году Таливадис Чича, начальник сельхозпредприятия «Ригас зиездс», вырастил 40 тысяч тюльпанов, чтобы 8 Марта каждая советская дама получила в подарок цветы. Именно с этого момента тюльпан стал символом женского праздника.

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Символы праздника: цвета и их значения

В России мало кто знает, что у 8 Марта есть свои цвета. Это фиолетовый (или пурпурный), зеленый и белый. Они выступают в качестве символа борьбы за равноправие женщин и были предложены британским женским социально-политическим союзом в 1908 году. Так, фиолетовый цвет означает справедливость и достоинство, зеленый — надежду, белый — чистоту.

Идеи для подарков на 8 Марта

Лучшие подарки на 8 Марта: для коллег, друзей и близких

Несколько идей подарков для родных людей и коллег, которые можно подарить в честь Международного женского дня.

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Для мамы:

Здоровье: массажер, подарочный сертификат на массаж, увлажнитель воздуха, фитнес-часы и пр.

Уход и красота: поход в СПА или к косметологу, уходовая косметика, натуральные мочалки и пр.

Стиль: зонт, шелковый платок, удобный рюкзак и др.

Для дома и кухни: набор специй, робот-пылесос, чайный набор и др.

Для девушки:

Красота: подарочный сертификат в магазин косметики, салон красоты, спа-салон, ювелирный магазин и пр.

Впечатления: кулинарный мастер-класс, занятие лепкой, графикой, живописью, поход на концерт и пр.

Хобби: форма в фитнес-зал, кроссовки, ракетка и пр.

Гаджеты: телефон, смарт-часы, фен и пр.

Для сестер и близких подруг:

Хобби: сертификат на мастер-класс, кулинарные курсы, картины по номерам, алмазные мозаики, фитнес-часы и пр.

Уход и красота: сертификат в салон красоты или спа, уходовая косметика, сеанс массажа и пр.

Впечатления: прыжок с парашютом, картинг, аэротруба и др.

Здоровье: персональная тренировка в фитнес-клубе, занятие йогой, пилатесом, сертификат на покупку витаминов и пр.

Для коллег:

Для здоровья: увлажнители воздуха, массажеры, эспандеры, шерстяные пледы.

Для стиля: зонты, ключница, термостакан и др.

Для офиса: подставка для ног, подушка для спины и шеи и др.

Для красоты: подарочные сертификаты в магазин косметики или спа-салон, косметички, набор кистей для макияжа и пр.

Для уюта: аромалампа, умный будильник, флорариум и др.

Ошибки при выборе подарков на праздник

Не стоит дарить девушкам и женщинам на 8 Марта сладости, ведь многие из них готовятся к лету, худеют и следят за фигурой. А сладкий презент, несомненно, порадует, но и создаст лишний соблазн сорваться. Кроме того, не каждый знает о вкусах и предпочтениях дам.

Также не нужно дарить нижнее белье, такой жест девушка может воспринять как намек на что-то непристойное. Не очень хорошим подарком будут и средства гигиены. Гели для душа, шампуни и дезодоранты — практичные подарки, но некоторые представительницы могут посчитать их неуместными.