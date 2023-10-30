На визу какой страны лучше всего подаваться в конце 2023 года, чтобы отправиться в путешествие

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Из шести континентов, составляющих земной шар, никаких правил для въезда нет только на Антарктиду, поскольку она не принадлежит ни одному государству (хотя не все государства с этим согласны). Страны, расположенные на других континентах, устанавливают различные взаимные ограничения. Разбираемся с экспертами, с чем они связаны и в какую визовую страну легче всего получить визу в этом году.
В 21 веке многие страны мира стремятся к упрощению визового режима или полной отмене визовых ограничений. И это понятно: туристы приносят доход казне. У России соглашения о безвизовом или упрощенном порядке въезда заключены более чем с полусотней стран.
Но не все государства стремятся пополнить бюджет за счет приезжающих из-за рубежа, поэтому, напротив, усложняют въезд на свою территорию. Это может происходить по разным причинам.
Получить визу тяжело в Европу, Великобританию, Австралию. Хорошо тем, у кого уже есть долгосрочная шенгенская виза — для них ничего не изменилось.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
Некоторые страны полностью запретили посещение с целью туризма и аннулировали краткосрочные шенгенские визы.
Страны Европы, в которые сегодня не выдают туристические визы россиянам: Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
Отметим, что из стран Восточной Европы безвизовыми для россиян остаются Белоруссия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и Молдавия. Правда, на молдавской границы участились случаи отказа во въезде без объяснения причин. А прямые рейсы из России есть только в Белоруссию и Сербию.
Здесь высоки шансы получить разрешение на въезд почти во все страны, с которыми действует визовый режим. Тем более, в большинстве случаев виза оформляется по прибытии в аэропорт.
Со многими странами Центральной и Южной Америки у России установлен безвизовый режим. Визы нужны только для поездок в Боливию, Мексику и Суринам и оформляются после прибытия.
Китай, Таиланд и Сингапур практически без проблем выдают визы россиянам. Индия проверяет документы более тщательно. Для того, чтобы не получить отказ, желательно получить письмо от приглашающей стороны, забронировать отель или апартаменты и предъявить обратный билет.
Несмотря на ограничения, есть возможность открыть визу в Европу.
При наличии четко продуманного плана и обоснованной цели поездки можно получить визу в Австрию, Венгрию, Швейцарию, Мальту. Высокие шансы на одобрение туристической визы во Францию, Италию, Испанию и Грецию.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
В визовые центры сложно записаться, поэтому срочную визу получить не получится.
У Франции одно консульство на территории России, документы можно подавать из любого города. Но все свободные места на подачу документов заняты до конца ноября.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
Еще одно ограничение: для подтверждения финансовой состоятельности на счете желательно иметь не меньше 300 тысяч рублей.
Поданное заявление будет рассматриваться долго, от месяца и дольше. Но результат ожидания того стоит.
Если турист уже бывал во Франции, могут выдать визу сроком от одного до пяти лет. В «чистый паспорт», то есть при отсутствии отметок о поездках за границу, есть шанс получить мультивизу на полгода.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
В визовый центр сложно записаться, но можно обратиться к посредникам, которые оказывают визовое сопровождение.
На счете рекомендуется иметь не менее 600-700 тысяч рублей на человека. Рассматривать заявление будут около месяца.
Поездки в Италию в течение последних трех лет повысят шансы на получение визы сроком от года и выше. Если визитов в Италию не было, свежую визу выдадут на очень короткий срок.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
Записаться на подачу документов чуть проще, чем в визовые центры Франции и Италии. В среднем ждать записи нужно пару недель. Еще около месяца нужно будет подождать решения.
Чаще всего в эту страну выдают туристическую визу сроком до трех месяцев. При «чистом паспорте» виза выдается только на срок поездки. В очень редких случаях можно получить визу на год и более.Дмитрий Волковэксперт в теме выезда в Европу и США
Другие страны, которые не запретили въезд россиян, выдают не шенгенские визы, а строго визы на посещение конкретной страны. При этом документы выдаются только на срок поездки.