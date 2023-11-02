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Сегодня, 07:00

Можно ли бюджетно отдохнуть в Дубае: рассчитываем стоимость путешествия

Анна Архипенко
Автор
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Девушка фотографирует достопримечательности Дубая
Фото istockphoto.com
Шейх смотрит на Дубаи
Фото www.istockphoto.com
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Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, который находится на берегу Персидского залива. Многие люди мечтают о поездке в этот город, но считают, что это недоступно из-за высоких цен. Вместе с директором турагентства разберемся, так ли это на самом деле.

Сколько стоит перелет

Стоимость билетов в Дубай зависит от сезона.

Низкие цены на билеты летом, так как из-за жаркой погоды поток туристов становится меньше. С середины мая до середины сентября можно выгодно улететь.

Хорошие цены можно поймать в декабре, до пиковых новогодних дат, и в январе после праздников. Это общий период низкого спроса.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства

В низкий сезон — в июле, августе и сентябре цена на авиабилеты составляет в среднем 40 тысяч рублей. Зимой же средняя стоимость авиабилетов в обе стороны составляет около 60 тысяч рублей.

Красивые пейзажи в Дубае
Фото istockphoto.com

Однако, на перелете в Дубай можно сэкономить. Например, вариант с пересадкой будет более бюджетным.

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Сколько стоит отель

Дешевле всего в Дубае будет стоить хостел — от 600 рублей. В отелях, которые имеют низкие оценки, неудобное расположение и другие недостатки, номер в сутки на двоих человек будет стоить 2500 рублей. Хорошие отели с оценкой восемь и выше стоят от 4000 рублей на двоих в сутки. Для Дубая это считается нормальной ценой.

Если вы планируете поездку в сезон, чтобы сэкономить, бронируйте отель за несколько месяцев, цены действительно будут самые лучшие.

Или можно выбирать городские отели в удаленных районах. При поездках с детьми, рассматривайте те, где детей размещают бесплатно.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
Шейх смотрит на Дубаи
Фото www.istockphoto.com

Что можно бесплатно посмотреть в Дубае

  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. Но за подъем на саму башню придется заплатить 149 дирхам (около 3800 рублей).

  • Музыкальный фонтан, расположенный рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая. Ежедневно вечером тут проходит бесплатное шоу фонтанов.

  • Дубай Молл — самый большой торговый центр в мире.

  • Пляж Джумейра — белый песчаный пляж, названный в честь района Джумейра в Дубае.

  • Дубай Марина — красивая набережная, по которой можно прогуляться и насладиться живописными видами на небоскребы и яхты.

  • Можно посетить базары и рынки Дубая: Золотой рынок, рынок специй или текстиля.

  • Старый город — место, наполненное восточным колоритом. Здесь можно прогуляться по атмосферным улочкам, приобрести сувениры и вкусно перекусить.

Девушка есть круассан на отдыхе
Фото istockphoto.com

Как недорого поесть в Дубае

В Дубае есть много вариантов, где можно недорого поесть. В городе много кафе и ресторанов быстрого питания. Кроме этого, есть много бюджетных заведений с национальной кухней разных стран мира. Обед или ужин из нескольких блюд в недорогом кафе будет стоить около 400-500 рублей с человека.

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Нужна ли Виза в Дубай

Гражданам России для посещения Дубая виза не требуется, если планируется пребывание не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако необходимо иметь при себе загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, а также обратный билет.

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