Можно ли бюджетно отдохнуть в Дубае: рассчитываем стоимость путешествия

Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, который находится на берегу Персидского залива. Многие люди мечтают о поездке в этот город, но считают, что это недоступно из-за высоких цен. Вместе с директором турагентства разберемся, так ли это на самом деле.

Сколько стоит перелет

Стоимость билетов в Дубай зависит от сезона.

В низкий сезон — в июле, августе и сентябре цена на авиабилеты составляет в среднем 40 тысяч рублей. Зимой же средняя стоимость авиабилетов в обе стороны составляет около 60 тысяч рублей.

Фото istockphoto.com

Однако, на перелете в Дубай можно сэкономить. Например, вариант с пересадкой будет более бюджетным.

Сколько стоит отель

Дешевле всего в Дубае будет стоить хостел — от 600 рублей. В отелях, которые имеют низкие оценки, неудобное расположение и другие недостатки, номер в сутки на двоих человек будет стоить 2500 рублей. Хорошие отели с оценкой восемь и выше стоят от 4000 рублей на двоих в сутки. Для Дубая это считается нормальной ценой.

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Что можно бесплатно посмотреть в Дубае

Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. Но за подъем на саму башню придется заплатить 149 дирхам (около 3800 рублей).

Музыкальный фонтан, расположенный рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая. Ежедневно вечером тут проходит бесплатное шоу фонтанов.

Дубай Молл — самый большой торговый центр в мире.

Пляж Джумейра — белый песчаный пляж, названный в честь района Джумейра в Дубае.

Дубай Марина — красивая набережная, по которой можно прогуляться и насладиться живописными видами на небоскребы и яхты.

Можно посетить базары и рынки Дубая: Золотой рынок, рынок специй или текстиля.

Старый город — место, наполненное восточным колоритом. Здесь можно прогуляться по атмосферным улочкам, приобрести сувениры и вкусно перекусить.

Фото istockphoto.com

Как недорого поесть в Дубае

В Дубае есть много вариантов, где можно недорого поесть. В городе много кафе и ресторанов быстрого питания. Кроме этого, есть много бюджетных заведений с национальной кухней разных стран мира. Обед или ужин из нескольких блюд в недорогом кафе будет стоить около 400-500 рублей с человека.

Нужна ли Виза в Дубай

Гражданам России для посещения Дубая виза не требуется, если планируется пребывание не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако необходимо иметь при себе загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, а также обратный билет.