5 причин не ехать в отпуск на юг России

В последний год летать в другие страны стало заметно сложнее. Это ли не повод отправиться на отдых в пределах России? Увы, отпуск на юге может разочаровать. Отечественные курорты пока не справились со всеми минусами. С какими сложностями вы рискуете столкнуться, рассказала Камила Велибекова, основательница агентства авторских путешествий.

Завышенные цены

Высокий спрос дает возможность улучшить объекты размещения и качество услуг, но на деле все иначе. Завышенные цены на еду и проживание, а также низкий уровень сервиса — пожалуй, главные недостатки российских курортов. К сожалению, требования к уровню отелей мало где соблюдается, а заявленные описания и фото не всегда соответствуют реальности.

Переполненность курортов

Нехватка мест в гостиницах, заполненные пляжи, длинные очереди в дельфинарий или на аттракционы — с такими проблемами можно столкнуться из-за большого наплыва отдыхающих. На вечерних прогулках бывает настолько людно, что приходится в буквальном смысле дышать в спину впереди идущему.

Об обеде или ужине в ресторане желательно позаботиться заранее и забронировать столик. К слову, морепродукты в местных заведениях иногда расстраивают качеством и свежестью.

Фото istockphoto.com

Однообразие

Не стоит рассчитывать на большой выбор развлечений. Несколько водных видов спорта и неизменная анимационная программа в отелях — вот, что ждет отдыхающих в летний сезон. К тому же нужно быть крайне осмотрительными во время занятиях дайвингом: на курортах ощущается нехватка профессиональных инструкторов.

Неразвитая инфраструктура

С точки зрения градостроительства и архитектуры — наши курорты не самые привлекательные. Дореволюционные постройки и кричащие вывески встречаются повсюду. Также в некоторых городах и поселках есть проблемы с канализацией, поэтому не стоит удивляться ощутимому специфическому запаху во время прогулок.

Иногда может быть сложно найти вещи, к которым привыкли жители мегаполисов. Например, не везде есть терминалы оплаты. В поездку лучше взять наличные, чтобы не остаться без доступа к деньгам или не платить большую комиссию за снятие.

Вдобавок, курорты юга России в летний период отличаются высокой влажностью. Увы, кондиционеры встречаются не во всех местах размещения.

Запущенная природа

Неухоженные пляжи и грязное море, к сожалению, не редкость в наших просторах. Найти площадку, оборудованную лежаками, зонтами и душем, тоже непросто. На песчаных и галечных пляжах есть высокая вероятность встретить острые и пластмассовые предметы.

В воде отдыхающих могут подстерегать неприятные сюрпризы в виде цветущих водорослей и гниющей растительности. Чаще всего такие природные явления туристы наблюдают на берегу Анапы. Поплавать в кристально чистом море можно лишь там, где нет большого скопления людей. Но на таких диких пляжах о лежаках и туалетах остается только мечтать.

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