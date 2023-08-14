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Сегодня, 19:00

5 стран для отдыха в сентябре

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
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Проверка фактов

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Молодая девушка фотографирует на лодке во время путешествия
Фото istockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk
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Первый месяц осени не так травматичен, когда проводишь его у моря. Это отличная возможность продлить лето и отдохнуть без толп туристов в комфортных погодных условиях: жара спала, шумные дети пошли в школу, а море похоже на парное молоко. Еще можно вспомнить о всевозможных фруктах, но достаточно будет и теплого моря.

Вместе с экспертом из сервиса для планирования путешествий рассказываем о пяти отличных вариантах для сентябрьского отпуска.

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Израиль

Сентябрь — идеальное время для посещения Земли обетованной — Израиля. Как правило, климат в стране сухой, а температура в прибрежных районах, таких как Тель-Авив и Хайфа, держится в пределах +25-30 °C. Израиль может похвастаться прекрасными благоустроенными пляжами вдоль побережья Средиземного моря.

Пляж в Тель-Авиве
Фото istockphoto.com/Dance60

В Тель-Авиве песчаные пляжи тянутся друг за другом и соединяются длинной набережной, везде есть лежаки и зонтики, а также дежурят спасатели. Где-то даже есть гимнастические снаряды и оборудование для занятий спортом. Все пляжи, кроме самого северного Ха Цук, бесплатные.

Нетания, город, расположенный в 30 км от Тель-Авива, славится своей 13-километровой береговой линией с золотым песком. Всего в Нетании девять общественных пляжей, на каждом можно арендовать шезлонги и зонтики, есть туалеты, душевые, раздевалки, спасательные вышки и спортивное оборудование.
Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

Помимо пляжей в Израиле туристы могут посетить различные исторические и религиозные достопримечательности. Чего стоит только Старый город в Иерусалиме с Западной стеной (Стеной Плача) и Храмом Гроба Господня. А любители природы чаще всего отправляются исследовать потрясающие пейзажи пустыни Негев или идут в поход по пышной зелени Галилеи, а также посещают национальные парки и заповедники, например Эйн-Геди, Баниас и Кесарию.

Правила въезда: все ограничения по COVID-19 на въезд в страну сняты, но туристы должны оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции. Ее могут проверить при посадке на рейс или по прилете.

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ЮАР

Мифов о ЮАР крайне много: зачастую туристы настраиваются увидеть здесь разруху, множество бездомных и выжженные солнцем пустыни. Однако, поверьте, эти предубеждения начинают рассеиваться уже после приземления в Кейптауне и полностью исчезают при первом же путешествии в один из национальных парков страны. А еще в ЮАР целые пляжи могут занимать пингвины с их семьями!

Лучше планировать путешествие по республике в сентябре: в это время в ЮАР начинается настоящая весна, погода максимально мягкая и комфортная. В первой половине осени можно отправиться в Плеттенберг Бей, Книсну или Джордж. Воздух здесь прогревается до +24°С, а, например, в Кейптауне в начале осени температура не превышает +19°С.

Природа на Садовом маршруте
Фото Istockphoto.com/Dominique de la Croix

Помимо пляжей в сентябре Южная Африка предлагает множество развлечений для туристов: например, путешествие по Садовому маршруту (The Garden Route), которое может стать самым запоминающимся приключением в Южной Африке. Этот всемирно известный туристический маршрут, проходящий вдоль побережья Индийского океана, начинается примерно в 400 км к востоку от Кейптауна, в Моссел-Бей, и заканчивается в Национальном парке Тситсикамма.

За дикой природой стоит ехать в Национальный парк Крюгера, который считается старейшим в ЮАР. Любители винных туров могут отправиться на экскурсию по виноградникам Кейп-Вайнленд.

Правила въезда: для путешествий сроком до 90 дней туристическая виза не требуется. А вот действующий загранпаспорт иметь обязательно.

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Турция

В этот период в Турции можно не только проводить время на пляжах, но и наслаждаться пейзажами, историческими достопримечательностями и яркой культурой без изнуряющей летней жары.

Начало осени отлично подходит для посещения Анталии, так как погода все еще теплая и приятная — от +20°C до +30°C. Среди популярных пляжей: Лара, Коньяалты и Патара, которые порадуют красивыми прибрежными видами.
Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

В Бодруме в этот период температура варьируется от +19°C до +28°C. Здесь стоит посетить пляжи Гумбет и Битез, а также осмотреть замок Бодрума (замок Святого Петра), антикварный театр и пройтись по оживленной пристани.

Вид сверху на Бодрум и побережье
Фото Istockphoto.com/Nadore

В Измире в сентябре примерно такая же погода, как в Бодруме, а среди популярных пляжей с кристально чистой водой — Чешме, Алачати и Урла. Кроме того, во время отдыха можно посетить оживленный базар Кемералты и город Эфес, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правила въезда: российским туристам для въезда в Турцию потребуется только действующий загранпаспорт. Без вида на жительство в стране можно находиться до 60 дней в течение полугода.

Абхазия

В сентябре в Абхазии путешественников ждет приятный климат, средняя температура в это время года колеблется от +20°C до +30°C. Погода в основном солнечная, иногда идут дожди.

В Сухуме стоит отдохнуть на пляже Синоп, расположенном в южной части курорта. Это единственный песчаный пляж в окрестностях, и здесь особенно хорошо проводить время с маленькими детьми. А если туристы ищут уединения, можно отправиться на Кяласур. Вода здесь кристально чистая.
Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

Пляжи Гагры отличаются внушительной шириной и прозрачным морем. Самый популярный — Центральный пляж. Помимо классического пляжного отдыха здесь есть аттракционы и аквапарк.

Пляжи Пицунды преимущественно мелкогалечные, широкие и пологие. Их отличительная черта — хвойный аромат и живописные виды. Лучшие из них — на побережье Пицундской бухты, а главное место курортного отдыха — Центральный городской пляж.
Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

Туристы, посещающие Абхазию в сентябре, могут познакомиться с богатым культурным и историческим наследием региона. Такие места, как Старый город Сухума, Новоафонский монастырь и озеро Рица, подарят уникальные впечатления и понравятся тем, кто интересуется историей и архитектурой.

Голубое озеро в Абхазии
Фото Istockphoto.com/Roman Shesterkin

Кроме того, путешествие в Абхазию может стать настоящим гастрономическим открытием. Туристы смогут попробовать свежайшие морепродукты, традиционные блюда и уникальные сочетания. Настоятельно рекомендуем изучить местные рынки и попробовать настоящую абхазскую кухню.

Правила въезда: в Абхазию можно въехать по российскому паспорту, виза не нужна. Никаких COVID-ограничений нет.

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Индия

В сентябре в Индии прекращается сезон дождей, погода становится приятной по всей стране. Поэтому начало осени — удачное время для знакомства с культурой, посещения пляжей и диких природных мест. Климат и температура варьируются в зависимости от региона. Погода в северных городах, таких как Дели и Джайпур, становится менее жаркой: дневная температура колеблется от +25°C до +35°C. Это отличное время для активного отдыха.

Для пляжного отдыха лучше выбирать Гоа и Кералу. В сентябре дожди здесь стихают, оставляя после себя «сочные» зеленые пейзажи. Путешественникам также стоит отправиться на пляжи Калангут, Бага или в безмятежные заводи Кералы, такие как Аллеппи и Кумараком.

Не стоит также упускать возможность посетить заповедники дикой природы в Индии, например Рантхамбор в Раджастхане или Перияр в Керале. Здесь можно увидеть тигров, слонов и других диких животных.

Правила въезда: для въезда в страну виза не нужна, необходимо только электронное разрешение TVOA. Пассажиров также могут попросить пройти ПЦР-тест по прилете.

Вид на гробницу Сафдарджанга в Дели на закате
Фото Istockphoto.com/HarjeetSinghNarang

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