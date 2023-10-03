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Сегодня, 07:00

Сколько стоит недельный отпуск в Турции на двоих

Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
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Голубая лагуна с высоты.
Фото istockphoto.com
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Когда золотая осень подходит к концу и начинается межсезонье, самое время собрать чемодан и устроить себе небольшое путешествие в солнечную Турцию. Вместе с экспертами выбрали популярные города и посмотрели, во сколько обойдется недельный отдых на двоих.

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Стамбул

Бывший Константинополь идеально подойдет тем, кто предпочитает осмотр достопримечательностей, прогулки по городу и знакомство с историей страны.

Фото istockphoto.com

В Стамбуле есть развлечения на любой вкус — можно устроить шопинг на старинных базарах или в современных торговых центрах, повеселиться в ночном клубе и попробовать вкусные национальные блюда в местных кафе. До роскошных пляжей здесь тоже недалеко — за час на пароме можно добраться до живописных Принцевых островов в Мраморном море.

Два билета на прямой рейс из Москвы и обратно обойдутся минимум в 47 000 рублей, а ночь в четырехзвездочном отеле — от 3000 рублей*. Итого за недельный отпуск в Стамбуле придется заплатить не меньше 68 000 рублей на двоих.

*Здесь и далее указаны цены за два билета туда-обратно на прямой рейс и стоимость одной ночи в отеле категории «четыре звезды»

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Анталья

В первую очередь сюда приезжают ради лазурного побережья Средиземного моря.

Фото istockphoto.com

Купальный сезон в Анталье длится примерно до середины ноября, и к середине осени количество туристов заметно снижается. Кроме пляжного отдыха здесь можно исследовать старый район Калеичи с мощеными улочками, подняться на вершину горы Тахталы, посмотреть водопады и руины античного города в окрестностях. В часе езды от Антальи находится Кемер, который известен своими историческими достопримечательностями, парками и красивым морским портом.

Стоимость билетов — 56 000 рублей, ночь в отеле — от 4500 рублей. Итого за семь дней придется отдать 87 500 рублей на двоих. Также можно остановиться в Кемере, где цены на номера в гостиницах примерно такие же.

Даламан

Солнечный курортный городок в 230 км от Антальи привлекает туристов пляжами с прозрачной водой, живописными бухтами и зелеными холмами.

Фото istockphoto.com

Даламан и его окрестности больше подойдут для спокойного и уединенного времяпрепровождения вдали от шумных вечеринок. Саригерме — самый комфортный для пляжного отдыха район с отелями, ресторанами и длинной береговой линией. Для любителей адреналина здесь тоже найдутся развлечения, например рафтинг на реке Даламан и дайвинг у Черепашьего острова. Недалеко от Даламана находятся курорты Фетхие и Каш, которые также славятся своими пляжами, живописной природой и умиротворяющей атмосферой.

Стоимость билетов — 53 600 рублей, ночь в отеле — от 3700 рублей. Итоговая сумма за недельный отдых составит 79 500 рублей на двоих. Из Даламана можно доехать до Фетхие, там номер обойдется минимум в 5600 рублей в сутки (итого 92 800 рублей), или до Каша (5000 рублей в день, итого 88 600 рублей).

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Бодрум

Курорт на берегу Эгейского моря славится роскошными пляжами, ресторанами, барами и отелями.

Фото istockphoto.com

Уютные улочки Бодрума с белоснежными домами и синими окнами очень напоминают Грецию. Купальный сезон здесь длится до ноября, в конце осени можно застать мягкую солнечную погоду и минимум туристов. Из достопримечательностей стоит посетить старую часть города, крепость святого Петра, руины Галикарнасского мавзолея и античный амфитеатр.

Стоимость билетов — 60 000 рублей, ночь в отеле — 4700 рублей. Итого неделя на турецком курорте обойдется двум путешественникам в 92 900 рублей.

Измир

Крупный портовый город на побережье Эгейского моря подойдет любителям старинной архитектуры и истории.

Фото istockphoto.com

Если вы ищете ленивый пляжный отдых, отправляйтесь в города, перечисленные выше, или в соседние курорты Чешме и Кушадасы. В Измире же вы сможете полюбоваться древними мечетями и башнями, посетить многочисленные музеи и базары, насладиться прогулками по набережной и зелеными паркам.

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Стоимость билетов — 50 000 рублей, ночь в отеле — 4000 рублей. Итоговая сумма за семь дней составит 78 000 рублей на двоих. Из Измира можно поехать в Кушадасы, где можно забронировать номер за 3000 рублей (итого на двоих получится 71 000 рублей).

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