Чем папе заняться с детьми? 3 главных правила и несколько идей для выбора досуга

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Для многих молодых родителей, особенно отцов, необходимость общаться и играть с детьми — проблема. Нередко отец ограничивается тем, что показывает «козу» младенцу, включает мультфильмы дошкольнику, проверяет дневник у подростка. Психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бондарева рассказали об основных правилах, которые помогут отцу наладить отношения с детьми и весело и полезно проводить время вместе.
Папе стоит разрешать детям помогать ему в том, чем он занимается. Мальчики и девочки от трех до десяти лет охотно примут участие в домашних занятиях. Маленьким детям папа может доверить держать безопасный инструмент (например, изоленту) или попросить что-то подать. Более старшие в состоянии под присмотром отца попробовать вбить гвоздь или отпилить кусок доски.
Мыльные пузыри, вода с шампунем и губкой для мытья посуды совмещают игру и работу. Но не стоит ожидать отличных результатов. Важен процесс.Ирина БондареваСемейный психолог, психотерапевт
Хорошо, если совместные занятия будут направлены на дальнейшее постижение мира детьми. Например, папа и дети могут вместе сделать скворечник или кормушку, чтобы весной и летом наблюдать за птицами. Или сходить в парк, чтобы научиться различать листья деревьев.
В принципе, папа может научить детей любым вещам, которые умеет делать сам. Мастерить рогатки, свистеть травинкой, пускать «блинчики» по воде, играть в настольный теннис и так далее.
Это правило вытекает из предыдущего. Прекрасно, если папа умеет бегать на коньках и готов научить этому ребенка (или детей). Но важно, чтобы малыш сам хотел заниматься той деятельностью, которую предлагает отец. Недопустимо пытаться сделать из сына мини-копию себя и приобщать его ко всем своим интересам против его воли. В противном случае совместные игры в футбол или сплавы на байдарках выросший человек будет вспоминать с ужасом, а не с умилением.
Еще хуже, когда отец пытается насильно воспитать дочь как мальчика. Впрочем, многим девочкам интересны мальчишеские игры и развлечения. Но это должен быть именно интерес, а не страх перед отцом.
Некоторые отцы испытывают сложности в общении с дочерьми. Особенно когда девочка не настроена на игры в машинки и стрельбу из лука. Можно предложить дочери нейтральные занятия: рисование (или другое творчество), настольные игры, игру в мяч, чтение вслух. Самые стойкие папы могут попробовать поиграть с дочерью в куклы. Или помочь девочке одеться принцессой.
Спросите ребенка напрямую, что ему интересно, наблюдайте за ним, общайтесь.Анастасия КорнееваПсихолог
Сложнее искать компромисс, если детей несколько и при этом они разного пола и возраста и не имеют общих интересов. В этом случае нет смысла заставлять одного (как правило, старшего) принимать участие в занятиях другого. К примеру, если старшая дочь хочет лепить из пластилина, а младший сын — делать оригами, разумнее предоставить каждому из них право заниматься тем, чем он желает. Но можно попытаться найти какое-то общее дело, которое подойдет всем.
Предложите настольные игры, просмотр кино (выберите сами во избежание споров!), посещение детских мероприятий.
Анастасия КорнееваПсихолог
Дома можно поиграть в прятки, эстафеты, «крокодила», «колечко-колечко», города. Главное — вовлеченность родителя и способность увлекать ребенка за собой.Ирина БондареваСемейный психолог, психотерапевт
Иногда родителям кажется, что маленький ребенок — это как компьютерная игра, в которой закрыты некоторые уровни. Чтобы «открыть» их побыстрее, ребенку покупают игрушки, рассчитанные на более старший возраст, и пытаются увлечь непонятными для малыша играми. Такой подход приведет к взаимному расстройству от общения.
Совместных занятий с детьми великое множество, и на каждый возраст можно найти что-то интересное и детям, и родителям.
Лепка, вырезание узоров из бумаги и складывание бумажных фигур развивают творческие задатки ребенка. Это идеальные игрушки для раннего возраста.Ирина БондареваСемейный психолог, психотерапевт
С дошкольниками уже можно устраивать безопасные химические опыты, играть в настольные игры типа «Башни», проводить с ними время на улице.
Ребенок-школьник — тот самый «открытый» уровень. Его можно научить играть в морской бой, шахматы и шашки, командные виды спорта, собирать 3D-пазлы и так далее. Но при этом уважать интересы ребенка и помнить о том, что он еще маленький.
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