5 эффективных способов сэкономить на билетах на поезд

Еще несколько лет назад путешествие на поезде считалось бюджетной альтернативой перелетам. Современные реалии перевернули привычный уклад с ног на голову: сегодня понятие «бюджетный способ передвижения» крайне условно, а билет на самолет до Санкт-Петербурга стоит дешевле, чем на скоростной поезд. О более дальних расстояниях не стоит и думать: например, билеты на поезд до Владивостока могут стоить до 60000 рублей на человека. Но есть и хорошая новость — сэкономить все же можно.

Вместе с руководителем турагентства Викторией Братухиной рассказываем, как это сделать.

Бронируйте заранее

Многие пренебрегают этим очевидным лайфхаком и покупают билеты впритык к дате путешествия. С одной стороны, не всегда есть возможность планировать дальше одной недели. С другой, почему бы не попытать судьбу? Кроме того, онлайн-бронирование позволяет выбрать билеты без лишних затрат времени, а при изменении планов отказаться от покупки без финансовых потерь чаще всего можно за сутки до предполагаемой поездки.

В 2023 году билеты на поезд можно покупать за 90 суток до отправления. И если в несезонное время цена в диапазоне за 10, 30, 60 и 90 суток может варьироваться незначительно, то в «горячие» периоды раннее бронирование, скорее всего, сыграет решающую роль.

Выбирайте несезонные периоды

Зачастую у транспортных компаний действует система динамического ценообразования. Это значит, что стоимость напрямую зависит от спроса и меняется в зависимости от числа свободных мест и популярности маршрутов. Если у вас есть возможность спланировать поездку без привязки к определенной дате, стоит рассмотреть возможность путешествия в несезонное время.

Кроме того, при планировании путешествий мы советуем изучить график сезонного изменения тарифов РЖД: его также можно найти в открытом доступе на официальном сайте транспортной компании. Так, с помощью этого графика можно узнать, что в августе коэффициент индексации составляет +20%, в то время как в период с середины сентября по середину октября — -10%.

Фото istockphoto.com/franz12

Следите за акциями

Довольно часто компании предлагают скидки и специальные цены на определенные маршруты. Чтобы отслеживать такие предложения, можно подписаться на рассылку транспортной компании. Скидки в периоды акций внушительные: так, в 2022 году можно было купить билеты на места в купе по маршруту Москва — Санкт-Петербург за 1000 рублей, в то время как в обычное время аналогичные места стоят от 2500 рублей.

Пользуйтесь скидками и льготами

Скидки и льготы — отличный способ сэкономить на билетах. Например, для детей до пяти лет предусмотрена бесплатная поездка в поезде без отдельного места. Однако для детей от пяти до 10 лет существует специальный детский тариф, который позволяет приобрести билет всего за 35% от его полной стоимости.

Не стоит забывать, что скидки действуют не только для детей: более дешевые билеты могут купить студенты, пенсионеры, молодожены и... именинники! В день рождения транспортные компании нередко предоставляют пассажирам скидку за семь дней до и семь дней после праздника.

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Ищите отказные билеты

За несколько дней перед поездкой люди могут возвращать или сдавать билеты. Это отличный шанс другим пассажирам «поймать» билет без дополнительных наценок. В таком случае придется потратить время на поиски на сайте и быть готовым к некоторым неудобствам, но деньги сэкономить вы точно сможете.

Есть также обратный способ экономии для самых смелых: покупка невозвратных билетов. Поезда, билеты на которые нельзя вернуть, отмечены на сайтах специальным значком перечеркнутой стрелки. Этот рискованный лайфхак позволит сэкономить до 20% от стоимости билета.

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