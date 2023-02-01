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Сегодня, 14:05

Дизайнер создал невероятную коллаборацию Denim tears, adidas и Porsche с помощью нейросети

Ольга Стрельникова
Фото Нейросеть
Фото Нейросеть
Фото Нейросеть
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Очередная fashion-коллаборация, созданная искусственным интеллектом попала в сеть. На сей раз это детище трех популярных брендов: DENIM TEARS, ADIDAS и PORSCHE.

Коллаборация дизайнера Gollin Mattias с помощью нейросети. Фото Нейросеть
Фото Нейросеть

К созданию концепта приложил руку дизайнер Gollin Mattias. Следует отметить, что нейросеть призвана не заменить дизайнеров, а стать им верным помощником и открыть новые возможности.

Коллаборация дизайнера Gollin Mattias с помощью нейросети. Фото Нейросеть
Фото Нейросеть

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
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