Дизайнер создал невероятную коллаборацию Denim tears, adidas и Porsche с помощью нейросети

Сегодня, 14:05
Очередная fashion-коллаборация, созданная искусственным интеллектом попала в сеть. На сей раз это детище трех популярных брендов: DENIM TEARS, ADIDAS и PORSCHE.
К созданию концепта приложил руку дизайнер Gollin Mattias. Следует отметить, что нейросеть призвана не заменить дизайнеров, а стать им верным помощником и открыть новые возможности.
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