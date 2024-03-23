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Эксперт рассказала, с чем сочетать главный цвет этого года
Жизнь и общество

Сегодня, 11:05

1 мин.

Эксперт рассказала, с чем сочетать главный цвет этого года

Мария Маковей
Автор
Разная одежда.
Фото Lilit Amirkhanian/istockphoto.com
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Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года «персиковый пушок» — нежный персиковый. Заместитель декана Государственного университета просвещения Лада Монахова считает, что этот цвет отлично сочетается с белым, серым и бежевым. Именно такая гармония создаст нежный и элегантный образ. Также специалист добавила, что к персиковому цвету отлично подходит белая обувь.

«Персиковый пушок выглядит стильно и насыщенно в контрастных сочетаниях с яркими цветами — темно-синим, бордовым или темно-зеленым», — подчеркнула Монахова.

Помимо этого, собеседница «Известий» посоветовала составлять образы, добавляя к персиковому фиолетовый, баклажановый, голубой, лавандовый или синий цвета. Однако сочетать его с черным или алым не стоит.

«Цвет 2024 года будет празднично смотреться в сочетании с металлическими оттенками. Золотой и медный добавят образу роскоши, особенно если вы найдете крупные фрагменты: обувь или сумку в цвете розовое золото», — подытожила эксперт.

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