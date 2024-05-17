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Итальянский бренд выпустил дырявое платье за 150 тысяч рублей
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Итальянский бренд выпустил дырявое платье за 150 тысяч рублей

Мария Маковей
Автор
Дырявое платье за 1650 долларов
Фото Ik Aldama, Global Look Press
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Итальянский бренд одежды Diesel выпустил дырявое платье за 1650 долларов (примерно 150 тысяч рублей).

Речь идет о красном платье-макси, в основу которого легла нюдовая тюль, покрытая тканью джерси с ассиметричными дырами по всей длине. Наряд с длинными рукавами и овальным вырезом был представлен в весенне-летней коллекции 2024 года.

Два года назад Diesel уже удивлял своими смелыми решениями. Тогда креативный директор бренда Гленн Мартенс создал розовую коллекцию, в которую вошли 16 предметов гардероба в разных оттенках цвета, от фуксии до цвета фламинго.

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