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Met Gala 2024 пройдет уже этой ночью
Жизнь и общество

Сегодня, 17:30

1 мин.

Met Gala 2024 пройдет уже этой ночью

Мария Маковей
Автор
Певица Дженнифер Лопес на Met Gala в 2023 году
Фото Getty Images
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В 2024 году благотворительный бал Met Gala состоится 6 мая. Уже более 60 лет он проходит в Большом холле музея Метрополитен в Нью-Йорке. Тема этого года — Sleeping Beauties: Reawakening Fashion («Спящие красавицы: пробуждение моды»).

Фешен-эксперты журнала Vogue описали тему бала, как «торжество одежды настолько хрупкой, что ее уже нельзя примерить». Они также подчеркнули, что тема никак не связана со сказками братьев Гримм или известным мультфильмом.

Вести Met Gala 2024 будут главный редактор Vogue Анна Винтур, актриса Зендея, певица Дженнифер Лопес, рэпер Bad Bunny и актер Крис Хэмсворт.

Трансляция красной ковровой дорожки состоится 6 мая.

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