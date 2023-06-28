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Сегодня, 07:35

Модный эксперт назвала самые трендовые цвета сезона

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии
Девушка в пиджаке цвета маджента.
Фото Freepik/freepik
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Писатель, историк моды и fashion-эксперт Светлана Белошапкина рассказала «СЭ» о трендовых цветах этого лета. «По версии Института цвета Pantone главный цвет этого сезона — выразительный малиново-красный оттенок Viva Magenta («Вива Маджента») — гибридный цвет между красным и фиолетовым, холодным и теплым, это сильный, энергичный, смелый цвет. Эксперты его выбрали, проанализировав процессы, происходящие в мире, он выражает всеобщее настроение», — пояснила специалист. Но один цвет не может олицетворять тренды и настроения всего мира, поэтому эксперты Pantone представляют развернутую цветовую палитру, продиктованную Неделями мод Лондона и Нью-Йорка, еще 30 оттенками. «Вы увидите их в бутиках, на улицах, в журнальных фотосессиях, на знаменитостях, в кадрах музыкальных видео, телесериалов и фильмов. И невольно захотите это носить и быть окруженными этим», — заявила fashion-эксперт.

По словам Светланы Белошапкиной, пять актуальных базовых, нейтральных цветов из «нью-йоркской палитры» это: «небесный свет» (Skylight) — светлая, разбавленная лазурь, «серая сирень» (Grey Lilac) — серый с подтоном лилового, «лук-порей» (Leek Green) —благородный оттенок зеленого с оливковой нотой, «ванильный крем» (Vanilla Cream) — аппетитный оттенок кремового, «макиато» (Macchiato) — кофейно-карамельный. «Это базовые оттенки. Они прекрасно сочетаются с самыми модными цветами «нью-йоркской палитры»: огненно-красным (Fiery Red), свекольно-фиолетовым (Beetroot Purple), сочным оранжевым (Tangelo), персиково-розовым (Peach Pink), спокойным желтым (Empire Yellow), зефирно-розовым (Crystal Rose), свежим зеленым (Classic Green), тропическим лаймово-зеленым (Love Bird), дымчато-синим (Blue Perennial), ясным и чистым оттенком голубого (Summer Song)», — подчеркнула специалист по моде.

«Лондонская палитра» летнего сезона носит европейский менталитет и совсем другие сочетания. Так пять базовых нейтральных цветов включают: жемчужно-серый (Oyster Mushroom), светлый оттенок нефритового (Grayed Jade), нежно-персиковый (Tender Peach), шоколадно-молочный (Mocha Mousse) и яркий чернильно-синий (Bluing). Они прекрасно гармонируют с другими сезонными цветами «лондонской палитры»: задорным красным (Cherry Tomato), медово-коралловым оттенком хурмы (Persimmon), желто-оранжевым (Iced Mango), ослепительным желтым (Blazing Yellow), блестящим желто-зеленым (Titanite), экзотическим зеленым (Andean Toucan), нежно-голубым (Airy Blue), ярким сияющим синим (Electric Blue Lemonade), сиреневым с густым темно-розовым подтоном (Spring Crocus) и плотным розовым (Pink Cosmos).

Ранее мы рассказывали, какие сумки будут в тренде этим летом.

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Мода
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