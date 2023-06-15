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Сегодня, 14:35

Модный эксперт рассказала, какие сумки будут в тренде в этом сезоне

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды, эксперт по Восточной Азии
Девушка с сумкой.
Фото Freepik/lookstudio
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Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие сумки будут актуальны в этом сезоне. «В коллекциях сезона весна-лето 2023 одни дизайнеры предлагают крупные аксессуары, другие — маленькие. Но почти все они геометрической жесткой формы — квадрат, прямоугольник, трапеция, круг, шар», — пояснила специалист.

В целом модели сумок, по словам Светланы Белошапкиной, выглядят максимально нейтральными. Они не перегружены деталями и отделкой, смотрятся элегантно, дорого и вписываются в новый снобистский тренд на anti-it bags сумки («антибрендовые», изделия без имени и истории), на которых нет опознавательных знаков-логотипов, то есть бренд которых не угадать с первого раза", — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, какая длина юбки актуальна в этом сезоне.

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