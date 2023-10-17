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Сегодня, 20:00

Парикмахер назвала самые трендовые прически 2024 года

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Какие прически будут актуальны в 2024 году? На этот вопрос изданию Woman's Day ответила парикмахер-стилист Анна Полиенко.

По словам эксперта, особенно популярными окажутся изящные локоны и конский хвост. Актуальность приобретут и натуральные укладки, не требующие специальных стайлеров.

«Заплетаете на влажные волосы косичку или несколько, и получаете очень стильные игривые локоны», - отмечает стилист.

В тренде окажутся и аксессуары для причесок, это могут быть мелкие крабики, абстрактные фигуры, крупные заколки, кольца на косичках и другие украшения.

«Выбирайте понравившиеся аксессуары и экспериментируйте!»,- советует Анна Полиенко.

Стрижка &laquo;бабочка&raquo; подходит для разных типов волос и&nbsp;форм лица. Стилист рассказала о популярном тренде — стрижке «бабочка»

Мода
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