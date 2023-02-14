Подсчитаны влияние и охваты выступления Рианны на Супербоуле

Выступление Рианны на Супербоуле посмотрели 118,7 миллиона человек, тогда как за самой игрой следили всего 113. Выход певицы на большую сцену спустя пять лет перерыва увеличил количество прослушиваний ее дискографии на 640 процентов, а трека Bitch Better Have My Money — на 2600 процентов, отмечают стриминговые сервисы.

Эксперты также подчеркнули, что пудру Fenty Beauty стали искать на 833 процентов чаще. Креативное решение Рианны на сцене определенно сработало на пользу заинтересованности ее косметикой. Насколько улучшились продажи бренда Loewe, которому принадлежит идея необычного образа певицы, пока не озвучено.