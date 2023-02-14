0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 14:40

Подсчитаны влияние и охваты выступления Рианны на Супербоуле

Ольга Стрельникова
Фото Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation
Telegram Дзен

Выступление Рианны на Супербоуле посмотрели 118,7 миллиона человек, тогда как за самой игрой следили всего 113. Выход певицы на большую сцену спустя пять лет перерыва увеличил количество прослушиваний ее дискографии на 640 процентов, а трека Bitch Better Have My Money — на 2600 процентов, отмечают стриминговые сервисы.

Эксперты также подчеркнули, что пудру Fenty Beauty стали искать на 833 процентов чаще. Креативное решение Рианны на сцене определенно сработало на пользу заинтересованности ее косметикой. Насколько улучшились продажи бренда Loewe, которому принадлежит идея необычного образа певицы, пока не озвучено.

Деньги
Мотивация
3
0
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский производитель обуви представил кроссовки с обогревом, вентиляцией и массажем