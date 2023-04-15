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Сегодня, 14:30

Психолог назвала 5 принципов успешности девушек в стиле «Барби»

Ольга Стрельникова
Юлия Керецман
Психолог
Ноги куклы Барби на диско-шаре.
Фото Freepik/wirestock
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В июле этого года в мировой прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. Героиня вынужденно покидает идеальный «пластиковый» мир Барбиленда, потому что не соответствует некоторым его стандартам. В поисках счастья и признания она отправляется в мир людей. Бизнес-психолог и коуч Юлия Керецман специально для «СЭ» назвала принципы успешности девушек в стиле «Барби».

По словам эксперта, добиваться успеха девушкам-Барби помогает сочетание приятной, ухоженной внешности, уверенности в себе, самодисциплины, стремления к знаниям, а также неиссякаемого оптимизма. «Внешняя красота ассоциируется с высоким уровнем самооценки и уверенности в себе. В силу эффекта ореола одно положительное качество переносится на другие, поэтому привлекательные люди получают особые преимущества», — пояснила психолог. Уверенность в себе также ключевой элемент успеха в жизни, для развития которого нужно научиться принимать свои ошибки, выносить из них уроки, уметь ставить и достигать цели. «Уверенный в себе человек лучше контролирует эмоции и не теряет веру в себя в трудных ситуациях, что позволяет ему легче справляться со стрессом и давлением извне», — подчеркнула Юлия Керецман.

За красотой и ухоженностью девушки-Барби кроется дисциплинированность. Она заботится о своем здоровье и физической форме, регулярно занимается спортом и следит за питанием. Самодисциплина помогает ей сохранять энергию и концентрацию, устанавливать приоритеты и четко следовать задуманному плану. Благодаря стремлению к новому в глазах окружающих Барби видится более успешной, интересной и разносторонне развитой. «Люди, которые не останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуют свои навыки, способны достичь большего успеха в различных жизненных сферах», — подтвердила психолог.

И главное, чтобы быть успешной, как Барби — нужно сохранять оптимизм и жизнерадостность, находить позитивные стороны в любой ситуации и уметь располагать к себе людей, вне зависимости от того, насколько вы идеальны по меркам других.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы склонны к лишнему весу и депрессии, как главный герой фильма «Кит».

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