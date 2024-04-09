Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвал подходящую для свидания одежду
Жизнь и общество

Сегодня, 19:05

1 мин.

Стилист назвал подходящую для свидания одежду

Мария Маковей
Автор
Девушка выбирает одежду
Фото AnnaStills/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале рассказал, какая одежда подойдет для свидания.

По словам эксперта, удачный образ для романтической встречи можно составить с помощью рубашек необычного кроя, например с большими плечами или интересными рукавами. Также в качестве наряда можно выбрать различные варианты платья-лапши и дополнить образ пиджаком и каблуками.

«Заметьте, все вещи не вульгарные, а акцентные и женственные. Напоминаю, это глупый стереотип, что только открытые вещи привлекают мужчин», — заявил стилист.

Также специалист посоветовал выбирать босоножки с красивыми пряжками, которые будут переходить на щиколотку и визуально удлинять ноги.

Мэрилин Монро. 6 правил макияжа Мэрилин Монро. Это один из секретов ее привлекательности
Мода
1
0
Новости холдинга
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Екатеринбуржцы вытащили «мертвый» матч и добили «Магнитку». Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada