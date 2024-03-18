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Стилист рассказала, как подобрать пальто по типу фигуры
Жизнь и общество

18 марта, 14:30

1 мин.

Стилист рассказала, как подобрать пальто по типу фигуры

Мария Маковей
Автор
Девушка в пальто
Фото Wirestock/istockphoto.com
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Стилист Ольга Агапитова рассказала «Леди Mail.ru», как подобрать пальто под тип фигуры. Так, девушкам с фигурой «песочные часы» эксперт рекомендует выбирать пальто-халаты и пальто-тренчи. А для девушек с фигурой «перевернутый треугольник» отлично подойдут пальто-пиджаки и пальто с прямым или слегка зауженным силуэтом, которые подчеркивают стройные ноги.

Обладательниц силуэтов «треугольник» или «груша» украсят пальто с широкими плечами и изделия в пол. Девушкам с фигурой типа «прямоугольник», по словам стилиста, подойдет любая модель верхней одежды.

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