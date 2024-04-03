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Умер самый старый мужчина в мире
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

1 мин.

Умер самый старый мужчина в мире

Мария Маковей
Автор
Хуан Висенте Перес Мора
Хуан Висенте Перес Мора.
Фото Guinness World Records / YouTube
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Житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет. Об этом сообщает издание El Nacional.

Как пишет источник, мужчина скончался из-за респираторных осложнений. 27 мая ему должно было исполниться 115 лет.

4 февраля 2022 года Перес Мора был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире в возрасте 112 лет и 253 дней. Он объяснял свое долголетие постоянным трудом (в последнее время он жил в доме на ферме), полноценным отдыхом и ежедневным употреблением стакана бренди.

Издание также подчеркнуло, что долгожитель правильно питался, молился, пил воду и рано ложился спать.

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