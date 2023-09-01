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Сегодня, 14:00

Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Известная модель и телеведущая Виктория Боня в своих социальных сетях опубликовала первые фотографии после пластической операции, которую она сделала в США у хирурга Беллы Хадид. Экс-звезда «Дома-2» сообщила, что ей сделали подтяжку бровей, установили импланты и подтянули веки для эффекта «затянутого хвоста».

Фото Личные сосцети Виктории Бони, Соцсети

«Я пью лекарства, делаю примочки из уксусной воды и приезжаю на кислородную терапию. Это очень эффективный метод восстановления после операций. Он исключает осложнения и ускоряет процесс реабилитации», — рассказала своим подписчикам Виктория.

Сейчас модель уже находится дома и признается, что чувствует себя «бодро».

Также 43-летняя Боня отметила, что операция длилась 14 часов вместо восьми. А стоимость ее составляет 27 миллионов рублей.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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