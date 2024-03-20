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Всероссийский форум хореографического искусства 2024 в Москве
Жизнь и общество

20 марта, 16:20

1 мин.

Артемий и Марина Каташинские выступили на Всероссийском форуме хореографического искусства

Мария Маковей
Автор
Фото Студенты МГИК, Артемий и Марина Каташинские
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В Московском государственном институте культуры состоялся Всероссийский форум хореографического искусства, в котором приняли участие студенты, преподаватели и хореографы со всей страны. Настоящий фурор произвело выступление Артемия и Марины Каташинских вместе со студентами МГИК.

Артемий и Марина Каташинские — трехкратные чемпионы мира, восьмикратные чемпионы России, участники телешоу «Танцы» на ТНТ и финалисты шоу «Dance Революция». С недавних пор профессионалы преподают на кафедре хореографического искусства МГИК.

По словам танцоров, они сразу согласились поставить номер для студентов и выступить вместе с ними на сцене конкурса. В своей постановке они использовали элементы бальных и спортивных танцев, а также элементы джазовых хореографий.

«Выйти на сцену со своими студентами, принять участие в форуме масштаба страны — это совершенно новые для нас эмоции, наш новый уровень как танцоров, как профессионалов. При подготовке студенты были максимально вовлечены в процесс, поддерживали все наши идеи и предлагали оригинальные решения — мы очень ими гордимся», — сказал Артемий.

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