Артемий и Марина Каташинские выступили на Всероссийском форуме хореографического искусства

В Московском государственном институте культуры состоялся Всероссийский форум хореографического искусства, в котором приняли участие студенты, преподаватели и хореографы со всей страны. Настоящий фурор произвело выступление Артемия и Марины Каташинских вместе со студентами МГИК.

Артемий и Марина Каташинские — трехкратные чемпионы мира, восьмикратные чемпионы России, участники телешоу «Танцы» на ТНТ и финалисты шоу «Dance Революция». С недавних пор профессионалы преподают на кафедре хореографического искусства МГИК.

По словам танцоров, они сразу согласились поставить номер для студентов и выступить вместе с ними на сцене конкурса. В своей постановке они использовали элементы бальных и спортивных танцев, а также элементы джазовых хореографий.

«Выйти на сцену со своими студентами, принять участие в форуме масштаба страны — это совершенно новые для нас эмоции, наш новый уровень как танцоров, как профессионалов. При подготовке студенты были максимально вовлечены в процесс, поддерживали все наши идеи и предлагали оригинальные решения — мы очень ими гордимся», — сказал Артемий.