Звезды «Белого лотоса» снялись в рекламе лимитированной коллекции белья от Ким Кардашьян

Беатриче Гранно и Симона Табаско, снявшиеся в роли соблазнительниц богатых мужчин Мии и Лючии в нашумевшем сериале «Белый лотос», стали лицами бренда Skims от Ким Кардашьян. «Я смотрела «Белый лотос» и должна была заполучить моих девочек», — заявила американская бизнес-дива.

Девушки снялись в рекламе новой лимитированной коллекции, приуроченной ко Дню всех влюбленных. К заказу она будет доступна уже с 26 января. Фотографом была Донна Троуп, известная своими провокационными работами.

Для Беатриче Гранно и Симоны Табаско эта рекламная кампания — первый крупный коммерческий проект в фэшн-индустрии. «Мне было так весело сниматься в рекламной кампании Skims ко Дню святого Валентина! Возможность работать вместе с моей подругой Симоной и участвовать в нашей первой глобальной модной кампании — это нечто особенное!» — восторженно заявила Гранно.