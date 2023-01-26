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Сегодня, 14:40

Звезды «Белого лотоса» снялись в рекламе лимитированной коллекции белья от Ким Кардашьян

Ольга Стрельникова
Фото Скриншот из сериала «Белый лотос»
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Беатриче Гранно и Симона Табаско, снявшиеся в роли соблазнительниц богатых мужчин Мии и Лючии в нашумевшем сериале «Белый лотос», стали лицами бренда Skims от Ким Кардашьян. «Я смотрела «Белый лотос» и должна была заполучить моих девочек», — заявила американская бизнес-дива.

Девушки снялись в рекламе новой лимитированной коллекции, приуроченной ко Дню всех влюбленных. К заказу она будет доступна уже с 26 января. Фотографом была Донна Троуп, известная своими провокационными работами.

Для Беатриче Гранно и Симоны Табаско эта рекламная кампания — первый крупный коммерческий проект в фэшн-индустрии. «Мне было так весело сниматься в рекламной кампании Skims ко Дню святого Валентина! Возможность работать вместе с моей подругой Симоной и участвовать в нашей первой глобальной модной кампании — это нечто особенное!» — восторженно заявила Гранно.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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