Звезды «Белого лотоса» снялись в рекламе лимитированной коллекции белья от Ким Кардашьян

Сегодня, 14:40
Беатриче Гранно и Симона Табаско, снявшиеся в роли соблазнительниц богатых мужчин Мии и Лючии в нашумевшем сериале «Белый лотос», стали лицами бренда Skims от Ким Кардашьян. «Я смотрела «Белый лотос» и должна была заполучить моих девочек», — заявила американская бизнес-дива.
Девушки снялись в рекламе новой лимитированной коллекции, приуроченной ко Дню всех влюбленных. К заказу она будет доступна уже с 26 января. Фотографом была Донна Троуп, известная своими провокационными работами.
Для Беатриче Гранно и Симоны Табаско эта рекламная кампания — первый крупный коммерческий проект в фэшн-индустрии. «Мне было так весело сниматься в рекламной кампании Skims ко Дню святого Валентина! Возможность работать вместе с моей подругой Симоной и участвовать в нашей первой глобальной модной кампании — это нечто особенное!» — восторженно заявила Гранно.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!