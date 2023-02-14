Празднуют ли в России День святого Валентина

Мнения россиян по поводу этого праздника расходятся.

В прошлом году только 12% россиян отмечали День святого Валентина. Праздник пришел в Россию в 1990-х годах, и, согласно статистике, в нашей стране он ежегодно теряет популярность. Возможно, причина заключается в том, что нам привычнее отмечать 23 февраля и 8 марта, которые следуют за днем всех влюбленных.

Несмотря на падение популярности Дня святого Валентина, он все равно остается отличным поводом сказать любимым людям о своих чувствах и ощутить праздничную атмосферу.

История праздника

Когда отмечается День святого Валентина

Этот праздник отмечается 14 февраля и уже стал частью массовой культуры и общественного сознания. Многие люди вслед за героями книг, фильмов и сериалов начинают отмечать этот день. 14 февраля становится поводом подарить любимому человеку валентинку, напомнить о своих чувствах или признаться в любви, провести день вместе и обменяться подарками. Однако немногие знают настоящую историю этого праздника. Разбираемся, как появился День всех влюбленных и какая история за ним стоит.

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Как возник День святого Валентина

С 14 февраля связано несколько историй мученичества. Одна из них — история святого Валентина Римского, в честь которого еще в пятом веке папой Геласием Первым был установлен этот праздник. Известно, что в Римской империи жесточайше преследовались христиане, которые отказывались принять язычество и хранили преданность своей вере. Среди мучеников был и святой Валентин Римский. В третьем веке он был заключен в тюрьму за проповедь христианства и отказ поклоняться языческим богам.

Святой Валентин тайно венчал влюбленных, которые хотели заключить брак по христианскому обычаю. Почему тайно? Ответ связан с обычаями Римской империи периода правления Клавдия Первого. Император считал, что воин может достойно сражаться за свою родину, только если он не женат. С тех пор святой Валентин считается покровителем всех влюбленных, так как именно тайные венчания и стали причиной тюремного его заключения и смертного приговора.

Согласно легенде, во время заключения святой Валентин Римский вернул зрение слепой дочери тюремщика Юлии, научив девушку молитве. Эта легенда метафорична — благодаря вере человек обретает «видение», его душа перестает быть «слепой». В другой легенде говорится, что перед казнью 14 февраля 269 года Валентин написал Юлии прощальное письмо, подписав его «твой Валентин», что стало прообразом современных валентинок. День казни святого Валентина 14 февраля и стал датой возникновения этого праздника.

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Почему День святого Валентина отмечается 14 февраля

«Каким бы ни был твой День святого Валентина, не стоит забывать, что в прошлом этот день был резней!» — говорит героиня сериала «Сплетница». Действительно, несмотря на то что праздник связан с католической традицией, его происхождение упирается в жестокие обычаи третьего века.

Например, кроме истории о святом Валентине Римском, сохранилась и другая версия, согласно которой происхождение этого дня связано с одним из древнейших римских праздников — праздником Луперкалии. С 13 по 15 февраля римляне приносили жертвы богам и совершали ритуалы очищения и плодородия. Это были дикие и кровавые языческие практики, которые и правда можно назвать «резней». В пятом веке папа Геласий Первый запретил Луперкалии. Вместо них началось празднование Дня святого Валентина.

Символы Дня святого Валентина

Кроме сердца, символом Дня святого Валентина служит Купидон — римский бог любви, имя которого происходит от латинского слова cupido — любовь. Обычно этого бога изображают крылатым юношей, который держит в руках лук и стрелы. Сердце, пронзенное стрелой, тоже ассоциируется с этим праздником.

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Еще одним символом стала ветка миндального дерева. Согласно легенде, рядом с могилой святого Валентина его возлюбленная Юлия посадила миндальное дерево, которое зацвело розовыми цветами, напоминающими сердца, а все птицы неподалеку нашли себе пары и счастливо запели. Именно поэтому другое название этого праздника — «Птичья свадьба». Считается, что птицы образуют пары для размножения на второй неделе февраля.

На протяжении уже трех веков 14 февраля мужчины дарят красные розы любимым женщинам. Благодаря этому красная роза стала одним из символов этого праздника. Букет этих цветов был и остается одним из самых популярных подарков.

Традиции и обычаи Дня святого Валентина

Во времена празднования Луперкалий практиковался языческий обряд плодородия, в ходе которого неженатые мужчины тянули из кувшина имена девушек, чтобы стать с ними парой. Выбор невесты по жребию потенциальными женихами — одна из самых старых традиций этого праздника.

Когда Луперкалии были отменены, появился иной обычай. Римские мужчины отправляли письма с признаниями в чувствах понравившимся им девушкам, что стало прообразом валентинок, которые мы дарим любимым на этот праздник.

Интересно, что традиция праздновать День святого Валентина, несмотря на то что это католический праздник, была популярна и в Российской империи в дворянской среде. В этот день устраивались балы, а молодые незамужние девушки готовили валентинки, чтобы тайно передать их возлюбленному.

Помимо писем с признаниями в чувствах и валентинок, 14 февраля принято дарить подарки любимым людям. Если у вас пока нет идей подарка, мы предлагаем несколько интересных вариантов.

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Что можно подарить на День святого Валентина

Для ресторатов, флористов, кондитеров и продавцов подарков 14 февраля — один из любимых дней в году, когда продажи обгоняют месячную норму.

Статистика прошлого года показывает, что 30% праздновавших День святого Валентина дарили своим половинкам косметику и парфюмерию, 26% — сладости, 24% — цветы, 20% — предметы для хобби и отдыха. Кроме этого, в топ-10 популярных подарков россиян в этот праздник вошли подарочные сертификаты, ювелирные украшения, одежда и аксессуары, гаджеты, алкоголь и загородные поездки.

Универсальный подарок на 14 февраля — валентинки и открытки. Вы можете купить уже готовую открытку и подписать ее или нарисовать самостоятельно. Подарок, купленный или сделанный с любовью, обязательно вызовет теплые эмоции у вашего близкого человека.

Идеи подарка мужчине

Считается, что хороший подарок для мужчины подобрать несколько сложнее, чем для женщины. Делимся с вами несколькими идеями.

Торт с надписью или набор любимых сладостей. Сейчас популярны бенто-торты. Это маленький тортик, который может съесть один человек. Его особенность — приятная или веселая надпись на нем. Если ваш мужчина любит сладкое, это отличный подарок.

Билеты в театр, на выставку, на стендап, в кино или в поездку. Совместный досуг — основа здоровых отношений. Предложение посетить совместно какое-либо мероприятие или отдохнуть может стать отличным подарком для укрепления отношений.

Парфюм — хорошая идея для подарка мужчине, особенно если вы знаете его любимый аромат.

Одежда. Подумайте над тем, чтобы подарить любимому мужчине новый свитер, футболку или галстук. Новый элемент гардероба, подобранный с вниманием и заботой, вызовет много приятных эмоций.

Совместные фотографии, особенно в напечатанном виде (например, фотокнига), — это универсальный способ вызвать улыбку у любимого человека.

Атрибуты, связанные с хобби вашего мужчины. Вспомните, чем увлекается ваш партнер и что он хотел бы получить в подарок.

Аксессуары. Подойдут зонт, сумка, рюкзак, кошелек, часы, портмоне или визитница.

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Идеи для подарка женщине

Обычай дарить любимой девушке цветы существует еще с XVIII века, когда французы, а позже и англичане начали дарить возлюбленным розы. Букет красных роз, которые являются символами этого праздника, станет скромным подарком или неплохим дополнением.

Традиционно на День святого Валентина, кроме цветов, девушкам дарят мягкие игрушки и конфеты. Если вы знаете, что это понравится вашей половинке, смело дарите!

Украшения, парфюм или косметика — это универсальные подарки, которым будут рады многие девушки. Главное, знать вкусы.

Сумка, шарф, солнечные очки, туфли или ремень отлично дополнят гардероб вашей любимой женщины и станут приятным знаком внимания.

Идеи для подарка своими руками

Традиционный подарок на 14 февраля — это валентинка. Если вы сделаете ее своими руками или нарисуете на ней совместный портрет, она будет иметь еще большую ценность. В интернете можно найти множество разных видео с рекомендациями, как сделать валентинку. Предлагаем к просмотру одно из них.

Как говорится, ключ к сердцу мужчины (да и женщины тоже) лежит через желудок, поэтому можете приготовить романтический ужин, испечь торт или печенье.

Запишите видеопоздравление или сделайте видео с совместными фотографиями.

На сайте Pinterest можно найти множество вариантов, как украсить обычные вещи. Например, можно купить белую базовую футболку и нарисовать на ней что-нибудь акриловыми красками. Такой подарок получится очень личным и приятным.

Как отметить 14 февраля

Романтический ужин в ресторане или дома может стать очень милым вариантом отметить День всех влюбленных. Вы можете сходить вместе на выставку, на прогулку или кино. Можно поехать за город или наконец совершить ту самую совместную поездку, которую вы давно планировали, но откладывали. Конкретный вид досуга не важен, ведь главное — провести этот день вместе с любимым человеком и приятными способами напомнить ему о ваших теплых чувствах.

Если у вас нет пары на 14 февраля — вы все равно можете отпраздновать этот день. Проведите время с семьей, лучшим другом, подругой или в большой компании. А можно и наедине с собой. Любовь — это не обязательно отношения. Мы любим наших близких, и во многом 14 февраля существует и для того, чтобы сказать им об этом. Про себя тоже забывать не стоит!

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Мнения по поводу празднования Дня святого Валентина в России расходятся. Кто-то называет его выдуманным и несуществующим. Например, многие считают праздник исключительно католическим и поэтому не соответствующим их религиозным убеждениям. Другие говорят, что 14 февраля — всего лишь повод для рестораторов, флористов, кондитеров и производителей цветов нажиться на доверчивых клиентах. Некоторые убеждены, что любовь и заботу надо показывать каждый день, а не раз в году и поэтому праздник не имеет смысла.

Однако есть и сторонники празднования 14 февраля, которые очень любят эту дату. Мнения расходятся, но очень важно помнить о том, что, если есть возможность сказать близким людям о своих чувствах и показать им заботу, тепло и поддержку, это обязательно надо сделать.