Грэмми, болезнь Лайма и свадьба с Хейли. Биография Джастина Бибера

Певец и супермодель скоро станут родителями.

Джастин Бибер (полное имя Джастин Дрю Бибер)

Дата рождения: 1 марта 1994 года

Место рождения: Лондон (Канада)

Рост: 173 см

Вес: 53 кг

Детство и юность Джастина Бибера

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в городе Лондоне канадской провинции Онтарио. Его родители Джереми Джек Бибер и Патриция Пэтти Маллетт не состояли в официальном браке. После рождения ребенка пара рассталась, матери на тот момент было 18 лет. Молодой девушке пришлось выйти на работу, чтобы обеспечивать себя и сына. При этом отец всегда поддерживал связь с Джастином.

С раннего возраста мальчик был предоставлен сам себе. Однако он не связался с плохой компанией, а занимался спортом. Посещал секции по хоккею, футболу, баскетболу и шахматам. Самостоятельно учился играть на фортепиано, ударной установке и гитаре. Любовь к музыке у Бибера от родителей. Патриция хорошо пела, Джереми играл на гитаре.

12-летний Джастин занял второе место в местном аналоге American Idol «Стратфордский идол». Запись выступления попала на YouTube и собрала много просмотров. Поэтому его мать начала выкладывать ролики с сыном. Его популярность стала расти.

Джастин Бибер. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Бибера

Одну из видеозаписей на YouTube увидел менеджер по поиску талантов Скутер Браун. Именно он уговорил Патрицию Маллетт перебраться с сыном в США, чтобы сделать качественные студийные треки.

Америка хорошо приняла молодого парня. Здесь он познакомился с популярным американским певцом Ашером. Артист предложил Биберу сотрудничество. Лауреат «Грэмми» свел канадского певца со звукозаписывающим лейблом Island Records. На студии в 2009 году он записал свой первый трек One Time («Один раз»). Параллельно Джастин писал свой дебютный альбом под названием My World («Мой мир»). Пластинка стала платиновой сразу в нескольких странах (в Канаде и США), а в Новой Зеландии и Австралии — золотой. Треки Love Me («Люби меня») и Favourite Girl («Любимая девушка») попали в топ-40 в Billboard Hot 100. Через год состоялся релиз диска My World 2.0 («Мой мир 2.0»). Композиция Baby («Малыш») стала настоящим хитом. В 2013-м Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) признала этот сингл самой высоко сертифицированной цифровой песней за все время.

Чтобы записывать новую пластинку, парню пришлось изменить тональность своих композиций из-за ломки голоса. Однако это не помешало его популярности. В 2011-м вышел студийный альбом под названием Under the Mistletoe («Под омелой»). За две недели было продано 210 тысяч копий. К нему пришла мировая слава. Имела большой успех и пластинка Believe («Верить», 2012).

Одним из самых успешных дисков в его карьере стал Purpose («Цель»), который вышел в 2015-м. Треки из него возглавили чарты в США, Канаде, Австралии и многих странах Европы.

В 2013-м Джастин снял документальный фильм о себе «Джастин Бибер. Believe». Ранее он уже снимал картины о своем творчестве. Например, лента «Никогда не говори «никогда»» за первые выходные проката собрала 30,3 млн долларов. Фильм-концерт стал самым успешным по кассовым сборам среди коллег.

Также на его счету шесть номинаций и одна победа на «Грэмми», две премии BRIT, пять премий NRJ Music Awards, 14 наград от Billboard Music Awards, 12 побед на American Music Awards и 23 — на Teen Choice Awards. Канадец рекордные 21 раз выигрывал MTV Europe Music Awards.

В общей сложности за всю свою творческую биографию Джастин Бибер продал более 100 млн пластинок. Это позволило ему стать самым продаваемым канадским музыкантом среди мужчин.

Следующий альбом поклонники творчества молодого певца ждали пять лет. В 2020-м музыкант представил студийный альбом Changes («Изменения»). Пластинка дебютировала на первом месте хит-парада США, а вскоре возглавила чарты в Великобритании и Канаде. Через год на платформах появился очередной альбом Бибера Justice («Справедливость»).

В 2021-м Джастин дал живой концерт в TikTok, его посмотрели 20 миллионов пользователей.

Джастин Бибер. Фото Соцсети

Личная жизнь Бибера

У Джастина Бибера было два громких романа. Первый — с коллегой по цеху Селеной Гомес. Молодые люди начали встречаться в 2010 году. Девушка на два года старше артиста. Спустя два года влюбленные расстались. После чего пара то вновь сходилась, то расходилось. Окончательный разрыв случился в 2018-м, несмотря на то что в 2016-м канадский певец сделал Селене предложение. Но до свадьбы дело так и не дошло, хотя западные таблоиды писали, что Гомес уже выбрала подвенечное платье. Также они посещали парную терапию у психолога.

В 2015-м Джастин Бибер неожиданно для всех закрутил роман с подругой детства, моделью Хейли Болдуин. Спустя год молодые люди расстались. Музыкант вернулся к Селене Гомес. Сошлись певец и модель только в 2018-м. Зато практически сразу же обручились.

«Мы много лет общаемся. Какое-то время мы встречались с другими людьми, но в 18-19 так бывает. Мы прошли через испытания, не общались какое-то время, произошло много неприятностей. Мы это оставили в прошлом», — говорила Болдуин.

Предложение артист сделал 7 июля во время совместного отдыха на Багамах. Очевидцы рассказывали, что это произошло в одном из ресторанов. Охранники артиста попросили всех гостей заведения убрать телефоны. И уже тогда Джастин опустился на одно колено и попросил Хейли стать его женой. Болдуин ответила да. Модель с неподдельной радостью демонстрировала кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце правой руки.

13 сентября молодожены тайно зарегистрировали свои отношения в Нью-Йорке. Торжество для друзей закатили только через год — 30 сентября 2019-го. Свадьба прошла в отеле Montage Palmetto Bluff в городе Блаффтон. В этот день территорию полностью закрыли. Звезды не разрешили гостям фотографировать, поэтому снимков с важной даты практически нет. Приглашенных кормили не изысканными блюдами, а картошкой фри и барбекю. После ужина все смотрели фильм «Дневник памяти».

После важного события у певца начались психологические проблемы.

«Я думал, что свадьба просто решит все мои проблемы, но этого не произошло. Поэтому у меня случился небольшой срыв. На самом деле это просто означает, что ты лицемер. Ты хочешь, чтобы твоя жена делала то, что ты не делаешь сам. И это все выглядит так, как будто ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты не тот человек, кем себя считал», — признавался Бибер в интервью Эбро Дардену из Apple Music.

Также у супругов были серьезные проблемы со здоровьем. Сначала у канадца обострилась болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). В результате чего у него была парализована половина лица. Музыканту пришлось приостановить концертную деятельность. Вскоре Хейли перенесла микроинсульт из-за операции на сердце. Несмотря на то что в прессе периодически пишут о разладе в семье, супруги остаются вместе.

А в мае 2024-го Биберы поделились радостной новостью — они ждут первенца. Известно, что на свет появится девочка. Имя ребенка держится в секрете.

Джастин и Хейли Бибер. Фото Global Look Press

Джастин Бибер сейчас

Бибер прервал паузу в концертной деятельности, которую брал в связи с болезнью. Он не выступал несколько лет. В феврале 2024 года Джастин появился в Торонто на звездном уик-энде НХЛ, где исполнил несколько своих хитов. В апреле засветился на сцене музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Поклонники надеются, что их любимый артист в скором времени отправится в мировое турне.

При этом в феврале канадский певец отказался от предложения Ашера присоединиться к нему на сцене во время шоу в перерыве Супербоула-2024. 30-летний исполнитель предпочел посмотреть игру в VIP-ложе вместе со своей супругой.

10 лучших студийных альбомов по версии Яндекс.Музыки

Purpose (2015)

Justice (2021)

My Worlds — The Collection (2010)

Believe (2012)

Changes (2020)

My World 2.0 (2010)

#tBt (2020)

JB6 (2021)

Journals (2014)

Home for Christmas (2020)

Социальные сети