10 молодых, но уже очень популярных зарубежных актрис

Голливуд — место, где не прекращается жесткая конкуренция. Но десять актрис в нашей подборке сумели не только прославиться, благодаря своему таланту, но и добиться успеха в совсем юном возрасте. Некоторым из них пришлось столкнуться с жесткой критикой из-за своего возраста или внешности. Тем не менее молодые дарования продолжают работать, бороться за свои права и отстаивать интересы других людей, используя свой голос и популярность.

Дженна Ортега, 20 лет

Дженна Ортега — американская актриса и певица с мексиканскими корнями. Она родилась 27 сентября 2002 года в Калифорнии. А свою карьеру начала уже в шесть лет и к 2022 году смогла добиться всемирной популярности.

Фото Global Look Press

Свою первую роль Дженна получила уже в восемь, снявшись в эпизоде комедийного сериала «Роб». Затем она на пару мгновений появилась в третьей части фильма «Железный человек», где сыграла дочь вице-президента. А в 2016 году Дисней утвердил актрису на главную роль в подростковом сериале «Жизнь Харли». Но прорывной для Ортега стала роль в американском сериале «Уэнсдей». Актриса даже была номинирована на «Золотой глобус».

Сегодня у юной звезды почти 40 миллионов подписчиков в популярной соцсети. Девушка активно поддерживает различные благотворительные организации и участвует в социальных проектах. Ортега основала несколько проектов по борьбе с ксенофобией и дискриминацией мигрантов.

О том, как Дженне пришлось измениться ради роли Уэнсдей можно прочитать в этой статье.

Белла Рамзи, 19 лет

Британская актриса Белла Рамзи родилась в 2003 году в Великобритании. Актриса прославилась благодаря роли Лианны Мормонт, правительницы Медвежьего острова, в телесериале НВО «Игра престолов». В обзоре журнала Hollywood Reporter Беллу Рамзи назвали «восходящей звездой шестого сезона сериала».

Фото Global Look Press

В 2017 году Рамзи сыграла главную роль в телесериале «Самая плохая ведьма», за что получила награду BAFTA как лучшая молодая актриса. А 15 января 2023 года состоялась премьера экранизации игры «The Last of Us» от НВО, ставшая хитом буквально после первого эпизода. Рамзи сыграла в сериале главную героиню Элли, которая в компании контрабандиста Джоэла путешествует по постапокалиптической Америке. Ее игра получила высокие оценки критиков, у девушки уже множество фанатов по всему миру.

Мэйси Уильямс, 25 лет

Еще одна звезда «Игры престолов» — британская актриса Мэйси Уильямс, которая родилась в 1997 году в Англии. За роль Арьи Старк девушка получила две номинации на премию «Эмми» и семь номинаций на Премию Гильдии киноактёров США.

Фото Global Look Press

После дебюта в «Игре престолов» Уильямс снялась в популярном сериале «Доктор Кто», фильме «Тепловой удар» и во множестве короткометражных картин и клипов.

Настоящее имя актрисы — Маргарет, а «Мэйси» — это псевдоним, который девушка взяла для актерской работы. Уильямс ведет активный образ жизни, занимается балетом, гимнастикой и джазовым пением.

Милли Бобби Браун, 19 лет

Милли Бобби Браун — английская актриса и модель, наиболее известная по роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела».

Фото Global Look Press

Актриса родилась в 2004 году в Испании, а в 2013 году переехала в Англию и начала свою карьеру актрисы. В 2016 году Милли утвердили на одну из главных ролей в сериале «Очень странные дела», за которую она получила несколько наград и номинаций, в том числе премию «Эмми». Ради сериала девушке пришлось пожертвовать своими роскошными кудрями: Милли побрила голову перед съемками первого сезона.

Славу актрисе принесла и главная роль в фильме «Энола Холмс» — детективной истории о младшей дочери в знаменитой семье Холмсов. Картина получила хорошие оценки как критиков, так и зрителей. Фильм стал одной из самых популярных оригинальных кинолент на сервисе Netflix.

Кроме съемок в фильмах и сериалах, Милли активно занимается правозащитной деятельностью. В 14 лет девушка была назначена послом доброй воли ООН.

Сэди Синк, 20 лет

Еще одна юная звезда сериала «Очень странные дела» — американская актриса Сэди Синк. Девушка исполнила роль Макс Мейфилд в этом популярном шоу братьев Дафферов.

Фото Global Look Press

Сэди Синк родилась в Техасе в многодетной семье футбольного тренера 12 апреля 2002 года. Несмотря на юный возраст, девушка успела появиться в шпионском сериале «Американцы», бродвейской постановке «Аудиенция», телепроекте «Американская одиссея» и драме «Стеклянный замок».

Сэди также снялась в клипе на песню «All Too Well» популярной американской певицы Тейлор Свифт. Актриса призналась, что с детства была поклонницей Свифт, поэтому без раздумий приняла ее приглашение.

Маккензи Фой, 22 года

Маккензи Фой родилась в 2000 году в Лос-Анджелесе и начала свою карьеру уже в четыре года. В девять лет девушка дебютировала в качестве актрисы в сериале «Долго и счастливо». Спустя год Фой утвердили на роль Ренесми Каллен в последней части популярного фильма «Сумерки». Роль маленькой дочери главных героев фильма принесла девушке большую известность.

Фото Global Look Press

После съемок в «Сумерках» в 2018 году Маккензи Фой сыграла главную роль в фэнтезийном фильме «Щелкунчик и четыре королевства». Но картина не стала успешной, а получила очень низкие оценки кинокритиков и была названа одним из худших фильмов 2018 года.

Холли Бэйли, 22 года

26 мая на экраны выйдет музыкальный фильм режиссера Роба Маршалла «Русалочка», который активно обсуждают в Сети. Главная причина резонанса — на роль диснеевской принцессы в этой экранизации утвердили афроамериканскую актрису Холли Бэйли.

Фото Global Look Press

Некоторые пользователи негативно отнеслись к тому, что Русалочку, образ которой ассоциируется, прежде всего, с классическим диснеевским мультфильмом, сыграет актриса афроамериканского происхождения. В ответ на критику «Диснею» пришлось выпустить открытое письмо: согласно комментариям киностудии, Русалочка — вымышленный персонаж, она обитает в интернациональных водах и может иметь любое происхождение.

Роль Русалочки станет первой большой ролью для юной Бэйли (родилась в США в 2000 году). Талантливая девушка также занимается музыкой и вместе с сестрой выкладывает собственные кавер-версии хитов на YouTube. На канале девушек почти два миллиона подписчиков.

Эвер Андерсон, 15 лет

Самая юная актриса этой десятки прославилась еще до начала карьеры. Эвер Андерсон родилась в 2007 году в Лос-Анджелесе в семье Пола Андерсона и Миллы Йовович. Дочь знаменитых режиссера и актрисы еще в детстве успела появиться на обложке журнала Vogue Bambini.

Фото Getty Images

В свои пятнадцать Андерсон успела сняться в фильмах «Обитель зла: Последняя глава» и «Черная вдова». А в марте 2020 года появилась информация, что юную актрису утвердили на роль Венди Дарлинг в предстоящем американском фильме «Питер Пэн и Венди». Премьера состоится 28 апреля 2023 года.

Эмибет МакНалти, 21 год

Подающая большие надежды актриса из Ирландии Эмибет МакНалти прославилась благодаря главной роли в сериале «Энн». Девушка родилась в 2001 году в Ирдандии и уже в 13 лет дебютировала в кино, снявшись в фильме «Агата Рэйзин». Совсем недавно МакНалти также приняла участие в популярном сериале «Очень странные дела».

Фото Getty Images

Фрейя Аллан, 21 год

Английская актриса театра и кино Фрейя Аллан родилась в Оксфордшире в 2001 году. Аллан получила известность после роли княжны Цинтры Цириллы в сериале «Ведьмак». Для работы над ролью юной Цири девушка брала уроки верховой езды, чтобы выполнять трюки самостоятельно.

Фото Global Look Press

В 2020-м году актриса снялась в обсуждаемом сериале «Третий день», что только добавило девушке популярности.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!