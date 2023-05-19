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Сегодня, 08:00

Сколько стоит одеваться, как Чонгук из BTS? Разбираем 3 образа

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
Чонгук на сцене
Фото Global Look Press
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Корейская поп-культура с каждым годом завоевывает все большую популярность у молодых людей во всем мире. Дело не только в музыке, но и в стиле одежды, которую носят корейские идолы.

Сегодня каждый участник ультрапопулярной группы BTS становится законодателем трендов, просто выходя на прогулку или попадая в объектив фотокамеры в аэропорту. Миллионы людей хотят быть похожими на своих кумиров, которые, несмотря на принадлежность к одному коллективу, имеют свой индивидуальный стиль.

Самый молодой участник k-pop-коллектива Чон Чонгук особенно интересен поклонникам за пределами Кореи благодаря своему стилю Его можно назвать более универсальным, расслабленным и приближенным к повседневной жизни.

Мы разберем три образа Чонгука, которые несложно повторить. Выбрав их, вы будете выглядеть стильно и эффектно.

Оверсайз с акцентом

Вы удивитесь, но большая часть вещей, которые выбирает артист, не стоят даже 100 долларов (около 8000 рублей на момент публикации). Часто это местные бренды или масс-маркет.

Стиль оверсайз с акцентом

Такой расслабленный комплект Чонгук выбрал для очередной записи в студии. Образ крайне удобный и универсальный: белая футболка в стиле оверсайз, дополненная свободными черными брюками (в этом году особенно популярна модель карго), и яркий акцент в виде красных кроссовок.

Стиль оверсайз с акцентом

Выбирая вещи классических цветов в качестве базового гардероба, вы очень упрощаете себе жизнь: эти цвета легко комбинировать между собой, словно конструктор.

В качестве акцента можно выбрать обувь любимого цвета, кепку или сумку кросс-боди.

Светлое пятно

Хоть айдол и считается поклонником черного цвета, есть в его гардеробе место и полностью светлым образам.

Стиль светлое пятно

В этом случае Чонгук удачно совместил несколько светлых оттенков с белым, тем самым получив однородный расслабленный образ. Свободный силуэт и отсутствие принтов позволяют добавить к образу аксессуары, при этом не перегружая его.

Стиль светлое пятно

Замените лонгслив на футболку, а штаны на свободные шорты и вы получите идеальный образ для жаркого лета.

Чем ярче, тем лучше

Этот образ из совместного клипа Чонгука и Чарли Пута собирали стилисты, однако на него стоит обратить внимание сразу по нескольким причинам:

  • он яркий, а значит, вы точно не останетесь незамеченным;

  • он простой — вы выбираете любимый яркий цвет и дополняете его контрастными аксессуарами;

  • он многофункциональный — каждая из вещей вполне самодостаточна, дополните ее базовыми вещами — и образ готов.

Стильный образ Чонгука

Для тех, кто не готов к спорным ярким цветам, мы подобрали альтернативный более консервативный вариант.

Стильный образ Чонгука

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