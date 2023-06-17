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Сегодня, 10:00

Из Ханны Монтаны в дерзкую бунтарку: как изменилась Майли Сайрус

Анастасия Серебренникова
Автор
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Актриса и певица Майли Сайрус
Майли Сайрус.
Фото Getty Images
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Майли Сайрус — одна из самых ярких звезд Голливуда. Она прошла путь от застенчивой милой девочки, полюбившейся зрителям по сериалу о Ханне Монтане, до экстравагантной и скандальной исполнительницы хитов.

Рассказываем о внутренних и внешних изменениях, которые произошли со знаменитостью за годы ее карьеры.

Ханна Монтана: как все начиналось

Настоящее имя исполнительницы — Дестини, а Майли — всего лишь забавное прозвище. Девочка получила его в детстве, потому что много улыбалась (англ. smiley — «улыбчивая»). Отец Сайрус — кантри-исполнитель Билли Рэй, а крестная — известная певица Долли Партон. Благодаря примеру семьи будущая звезда с детства мечтала о карьере актрисы и музыкальной исполнительницы. В раннем возрасте она начала заниматься в театральной студии и дебютировала в фильме Тима Бертона «Крупная рыба».

Кадр из фильма «Крупная рыба»
Фото Кадр из фильма «Крупная рыба»

В 12 лет девочке удалось пройти отбор на главную роль в новом проекте Disney «Ханна Монтана». Сериал рассказывал историю о двойной жизни американской школьницы. Для друзей и одноклассников она обычный подросток, мало кто догадывался, что на самом деле девушка — суперзвезда. На этом этапе жизни Сайрус получает первую популярность. Слава пока не показала свою обратную сторону.

Четыре года съемок в успешном проекте Disney сделали Сайрус звездой. Девушка записывала синглы и сольные альбомы при поддержке компании. В 2008 году Майли признали самым богатым ребенком года по версии журнала Forbes. В этом же году певица выпустила пластинку Breakout, в поддержку которой она отправилась в Wonder World Tour. Этот альбом стал первым для Майли Сайрус, а не ее персонажа Ханны Монтаны.

Кадр из сериала «Ханна Монтана»
Фото Кадр из сериала «Ханна Монтана»

Майли Сайрус — эпатажная «плохая девчонка»

Поле окончания съемок «Ханны Монтаны» в 2010 году актриса записала новый альбом Can't Be Tamed («Неукротимая»), отправилась в тур по Южной Америке и снялась в нескольких фильмах. В 2012 году девушка обрезала длинные локоны и сделала короткое асимметричное боб-каре, которое смотрелось довольно вызывающе в сочетании с ярким блондом.

«Никто и подумать не мог, что новая стрижка так может повлиять на мою жизнь», — признавалась певица в одном из интервью.

Актриса и певица Майли Сайрус
Фото Global Look Press

Изменения во внешности повлекут за собой и другие значительные перемены. В целом эти годы стали переходными для карьеры звезды: она переросла образ скромной Ханны Монтаны и начала превращаться в экстравагантную Майли Сайрус.

Знаковым для карьеры певицы стал 2013 год. Выступление на MTV Video Music Awards 2013 с хитом We Can't Stop шокировало зрителей. Ведь они привыкли к образу милой маленькой девочки. После церемонии о Майли говорили абсолютно все, хотя большая часть комментариев была негативной.

В этом же году вышел вызывающий и откровенный клип певицы на песню Wrecking Ball, где девушка катается обнаженной на огромном шаре, облизывает кувалду и очень раскрепощенно двигается в кадре. Сейчас на видео более миллиарда просмотров. Его продолжают смотреть и обсуждать даже спустя годы.

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Мировой тур в поддержку пластинки Bangerz ознаменовался множеством эпатажных выходок актрисы.

Поиски себя

В 2016-2019 годах певица искала себя, меняя проекты, сферы деятельности и разные образы. В 2016 году Майли стала самым молодым наставником шоу «Голос». Образ певицы стал чуть более сдержанным, что очень понравилось многим зрителям.

В 2017 году Сайрус выпустила кантри-сингл Malibu и стала одеваться в этом стиле: длинные волосы, спокойные тона, ковбойские сапоги и футболки вместо топов. В эти годы Майли снималась в сериалах, выпускала синглы в разных стилях, записывала каверы и занималась благотворительностью.

Противоречивый образ жизни

Отношение звезды к запрещенным веществам и алкоголю — отдельная страница в ее биографии. В 2020 году девушка призналась в интервью, что только полгода назад прекратила употреблять наркотические средства.

Актриса и певица Майли Сайрус
Фото Getty Images

Несмотря на явные проблемы с зависимостями, Сайрус старалась держать себя в форме: активно тренировалась и следила за питанием. С 2013 по 2019 год девушка была веганом, а с 2019 года по настоящее время она придерживается пескетарианской диеты.

Однако такой образ жизни подойдет не всем.

Любая диета или стиль питания с ограничениями требуют грамотного подхода. Отказ от животных продуктов ведет к недостатку витаминов группы В, белка, железа. Дефициты вызывают апатию, усталость и головокружение. Иногда у организма не остается энергии даже для того, чтобы встать с кровати.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Также в 2013 году звезда полностью отказалась от глютена и молочных продуктов, чтобы чувствовать себя лучше.

Питание без глютена и лактозы рекомендовано при некоторых болезнях и симптомах. Например, при целиакии. Это заболевание связано с непереносимостью белка глютена. Выявить его можно только по лабораторным анализам. Глютенсодержащие и молочные продукты могут похвастаться большим количеством витаминов и минералов. Отказ от них приведет к дефицитам, хронической усталости и истощению. Это особенно важно учитывать при составлении рациона для детей, спортсменов, людей с недостаточной массой тела и тех, кто занимается активной умственной деятельностью.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Кроме питания Сайрус изменила тренировки: активные занятия пилатесом и йогой помогли девушке обрести более подтянутую фигуру.

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«Новый год. Новая Майли»

В конце 2022 года в разных городах мира начали появляться баннеры «Новый год. Новая Майли». Это была реклама нового сингла певицы Flowers, который в Сети назвали «гимном сильных и независимых женщин». Трек был выпущен в день рождения бывшего мужа певицы — Лиама Хемсворта, который, по слухам, изменял ей с Дженнифер Лоуренс. Фанаты нашли множество маленьких отсылок к истории отношений двух звезд в тексте песни и клипе.

Кадр из клипа Flowers
Фото Кадр из клипа Flowers

Возможно, 2023 год действительно станет отправной точкой для появления «Новой Майли», которая уже прошла огромный путь, но все равно обожает изменения.

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