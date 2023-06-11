6 российских мужчин-знаменитостей, которые отлично выглядят на пляже

Лето — сезон купальников, коротких шорт и легкой открытой одежды. Особое внимание своему внешнему виду в это время уделяют и звезды.

В этой статье рассказываем о мужчинах российского шоу-бизнеса, которые находятся в прекрасной форме и потрясающе выглядят на пляже.

Павел Деревянко

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Павел занимается боксом и регулярно тренируется в зале. После основной тренировки актер обязательно уделяет время растяжке. «Павел любит стретчинг, у него хорошая растяжка. Поэтому 20-30 минут после основной тренировки мы уделяем МФР (миофасциальный релиз) и стретчингу», — рассказывает тренер Деревянко о тренировочном процессе актера.

Сергей Лазарев

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Фанаты ценят Сергея Лазарева не только за его талант, но и за отличную спортивную форму. Певец занимался спортом в детстве, а сейчас продолжает тренировки, имея хорошо развитый мышечный каркас, и придерживается правильного питания.

40-летнему Лазареву удается отлично выглядеть благодаря дисциплине. В одном из интервью актер признается: «Часто слышу от людей: «Да нам некогда заниматься!» Это все неправда. Встал на час раньше и делай упражнения хоть дома, если нет возможности пойти в спортзал. Я периодически так делаю и дома, и на гастролях. Спокойно за 40 минут в своей комнате могу напрячь все группы мышц».

Роман Курцын

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Актер Роман Курцын получил роли в фильмах «Я худею» и «Фитнес» во многом благодаря отличной фигуре и рельефному прессу. Роман всю жизнь занимается спортом, а в 17 лет даже стал чемпионом России по армрестлингу. Сейчас актер предпочитает заниматься в спортзале, а о процессе тренировок рассказывает на собственном YouTube-канале. После интенсивных тренировок Роман отправляется на 15-20-минутный массаж для расслабления мышц.

Алексей Воробьев

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Певец Алексей Воробьев практически ежедневно посещает спортивный зал, делая упражнения на разные группы мышц. Иногда Воробьев уделяет спорту 20 минут в день, иногда — более часа. Секретом своего идеального торса Алексей Воробьев называет упражнения на турнике, которые укрепляют руки и делают спину более рельефной.

Владимир Яглыч

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Основа тренировок 40-летнего Владимира Яглыча — упорство и дисциплина. Актер не любит пропускать занятия, старается усердно заниматься, хорошо отдыхать и правильно питаться. Яглыч перепробовал множество спортивных хобби: фигурное катание, хоккей и мотофристайл. Разнообразные силовые тренировки в сочетании с кардионагрузками делают Яглыча одним из самых спортивных звезд отечественного шоу-бизнеса.

Дмитрий Нагиев

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Телеведущий Дмитрий Нагиев еще в детстве начал заниматься самбо и даже стал мастером спорта СССР по этому виду. Сейчас Нагиеву 56 лет, он тренируется трижды в неделю и правильно питается. Дмитрий полностью отказался от жирной еды и полуфабрикатов, заменив их более полезными домашними альтернативами. Основа тренировочного процесса звезды — бег и кардионагрузки.

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