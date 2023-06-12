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12 июня, 23:30

Тест: угадайте российских актрис по глазам

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Актриса Светлана Ходченкова
Фото Global Look Press
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Среди российских актрис немало эффектных и харизматичных девушек. Они блистают на экране, в соцсетях и в реальной жизни. Сможете узнать их лишь по фото глаз? Проверьте себя с помощью нашего теста!

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