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Сегодня, 08:30

Тест: смогли бы вы жить в королевской семье?

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Татьяна Баранова
Эксперт по практическому этикету
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Фото Global Look Press
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Члены королевских семей (британской в частности) имеют не только привилегии, но и ряд обязанностей. Вся их жизнь, включая личную и даже в какой-то мере интимную, регламентирована.

Вместе с экспертом по этикету Татьяной Барановой подготовили тест, который поможет понять, справились ли бы вы с основными правилами.

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