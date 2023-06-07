Тест: смогли бы вы жить в королевской семье?

Члены королевских семей (британской в частности) имеют не только привилегии, но и ряд обязанностей. Вся их жизнь, включая личную и даже в какой-то мере интимную, регламентирована.

Вместе с экспертом по этикету Татьяной Барановой подготовили тест, который поможет понять, справились ли бы вы с основными правилами.

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