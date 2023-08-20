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Сегодня, 07:00

Тест: угадайте звезду по одежде

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Угадай актрису по ее неповторимому стилю
Фото Chung Sung-Jun, Christopher Polk, Getty Images
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Встретить на вечеринке знакомую в таком же платье, как у вас, — полбеды. Особенно, если на вас оно сидит удачнее. А вот когда такие конфузы случаются на красных ковровых дорожках с известными по всему миру звездами — это всегда лишний повод для обсуждения и сравнений.

Но есть знаменитости, у которых стиль настолько похож, что отличить их друг от друга бывает непросто.

Сможете угадать всех?

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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