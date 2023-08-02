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Сегодня, 18:00

7 звезд с проблемной кожей: что они делают, чтобы выглядеть лучше?

Татьяна Пищева
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Global Look Press
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Прыщи обычно ассоциируются с подростковым периодом, но у многих проблема не решается и во взрослом возрасте. Звездный статус не гарантирует идеальную кожу. Знаменитости такие же люди, как и все мы. Селебрити более подвержены различным заболеваниям, в том числе и кожным. Частые перелеты, макияж, недосыпы, стрессы тут же отражаются на лице. Недаром говорят, что кожа — это зеркало нашего организма.

Кэмерон Диас

Фото Global Look Press

Кэмерон Диас достался набор кожных заболеваний: звезда всегда страдала от акне и угревой сыпи, но позднее к этим проблемам присоединился еще и псориаз. Это аутоиммунное заболевание, которое проявляется очень сухими пятнами на теле, образующими бляшки.

Псориаз — это психосоматическое хроническое заболевание кожи, характеризующееся высыпаниями, покрытыми чешуйками (бляшками), которые появляются по краю роста волос, на лбу, шее, ушах, локтях, коленях и крестце. Ввести заболевание в состояние длительной ремиссии возможно, но полностью вылечить — нет.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Ким Кардашьян

Фото Global Look Press

Ким Кардашьян тоже страдает от псориаза. Впервые заболевание проявило себя, когда Ким было 30 лет. Звезда признается, что ей трудно было принять новую реальность, но со временем Кардашьян изменила свое отношение к проблеме. Теперь она не стесняется болезни и даже публикует в соцсетях фотографии, где отчетливо видны воспаленные участки кожи. Несмотря на то что псориаз вылечить нельзя, Ким делает все, чтобы смягчить проявления болезни: использует мази и сыворотки, а также придерживается специальной диеты.

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Ева Лонгория

Фото Global Look Press

Ева Лонгория — американская актриса и модель, ставшая известной благодаря своей роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Всю жизнь она борется с проблемной кожей, склонной к высыпаниям и расширенным порам. По словам актрисы, главный секрет — в постоянном увлажнении. Также звезда рекомендует использовать румяна с эффектом сияния, чтобы придать лицу здоровый вид.

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Рианна

Фото Global Look Press

Рианна — обладательница жирной кожи, склонной к высыпаниям. На лице певицы нередко появляются несовершенства, заметные даже под толстым слоем косметики.

При этом Рианна основательно подходит к решению этой проблемы. Она отказалась от алкоголя, а также советует избегать обезвоживания и пить больше воды в течение дня. По словам певицы, придерживаясь этих правил, она замечает значительные улучшения в состоянии кожи.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс.
Фото Getty Images

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс всегда была обладательницей яркой и запоминающейся внешности. Но если рассмотреть ее неотретушированные фотографии, то становится очевидно, что она уже давно борется с угревыми высыпаниями и рубцами от прыщей. Актриса тратит огромные деньги на уход за кожей лица, но окончательно распрощаться с высыпаниями ей пока не удается.

Любой дисбаланс вызывает проблемную кожу. И дело вовсе не в деньгах, а в грамотном выявлении причины и назначении правильной терапии. Конечно, звезда может позволить себе более дорогое лечение, но не всегда дорогая процедура — лучшая.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Кендалл Дженнер

Фото Getty Images

Кендалл открыто рассказывала в соцсетях о своей борьбе с высыпаниями на лице. Несмотря на то что она держит в тайне любимые бренды уходовой косметики, у нее есть один секрет, которым она охотно делится с публикой: «Я очень ленива в отношении уходовой косметики. Но я всегда была очень требовательна к очищению кожи лица. После начала модельной карьеры очищение, безусловно, стало моим приоритетом, потому что я постоянно ношу макияж. Я умываюсь не менее двух-трех раз в день».

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Джастин Бибер

Фото Getty Images

От высыпаний на лице страдают не только женщины. Этот известный певец — доказательство того, что подобная проблема может настигнуть человека любого пола и возраста. В юности Бибер обладал сравнительно чистой кожей, что необычно для подростка, но позднее ситуация изменилась. Сейчас певец — поклонник нетривиальных способов ухода. Например, однажды он заказал увлажняющие кремы, в которые добавлялась плазма из его собственной крови.

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