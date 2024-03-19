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Аколит Звездные войны 2024: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

19 марта, 19:55

1 мин.

Вышел трейлер мини-сериала «Аколит» по вселенной «Звездных войн»

Стало известно, когда выйдет мини-сериал «Аколит»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Аколит».
Фото Кадр из мини-сериала «Аколит»
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Star Wars опубликовал трейлер мини-сериала «Аколит». Проект по вселенной «Звездных войн» расскажет о событиях, происходивших в последние дни расцвета Республики, примерно за 100 лет до случившегося в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

По сюжету бывший падаван и его учитель-джедай расследуют преступления и сталкиваются с силами куда более зловещими, чем могли себе представить.

В проекте снялись Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чапман и Керри-Энн Мосс.

Премьера мини-сериала «Аколит» пройдет 4 июня на Disney+.

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