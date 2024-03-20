На Apple TV+ стартовал мини-сериал «Палм-Рояль»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 20 марта, на Apple TV+ стартовал комедийный мини-сериал «Палм-Рояль». Проект, основанный на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», рассказывает об амбициозной женщине, которая стремится стать частью высшего общества Палм-Бич и на пути к заветной цели узнает, на что готова ради нее.

В мини-сериале снялись Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни, Кайя Гербер, Джулия Даффи, Клаудиа Ферри и Джордан Бриджес.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Палм-Рояль»