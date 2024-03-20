Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Палм-Рояль 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

20 марта, 18:25

1 мин.

На Apple TV+ стартовал мини-сериал «Палм-Рояль»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Палм-Рояль».
Фото Кадр из сериала «Палм-Рояль»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 20 марта, на Apple TV+ стартовал комедийный мини-сериал «Палм-Рояль». Проект, основанный на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», рассказывает об амбициозной женщине, которая стремится стать частью высшего общества Палм-Бич и на пути к заветной цели узнает, на что готова ради нее.

В мини-сериале снялись Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни, Кайя Гербер, Джулия Даффи, Клаудиа Ферри и Джордан Бриджес.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Палм-Рояль»

1 серия 20 марта
2 серия 20 марта
3 серия 20 марта
4 серия 27 марта
5 серия 3 апреля
6 серия 10 апреля
7 серия 17 апреля
8 серия 24 апреля
9 серия 1 мая
10 серия 8 мая
Шугар, 2024. Дата выхода сериала «Шугар» с Колином Фарреллом: расписание релиза эпизодов

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Биографическая драма «Ширли» с Реджиной Кинг выйдет 22 марта