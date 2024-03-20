На Apple TV+ стартовал мини-сериал «Палм-Рояль»: расписание релиза эпизодов

20 марта, 18:25
Сегодня, 20 марта, на Apple TV+ стартовал комедийный мини-сериал «Палм-Рояль». Проект, основанный на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», рассказывает об амбициозной женщине, которая стремится стать частью высшего общества Палм-Бич и на пути к заветной цели узнает, на что готова ради нее.
В мини-сериале снялись Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни, Кайя Гербер, Джулия Даффи, Клаудиа Ферри и Джордан Бриджес.
|1 серия
|20 марта
|2 серия
|20 марта
|3 серия
|20 марта
|4 серия
|27 марта
|5 серия
|3 апреля
|6 серия
|10 апреля
|7 серия
|17 апреля
|8 серия
|24 апреля
|9 серия
|1 мая
|10 серия
|8 мая