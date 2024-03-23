Актер сериала «Слова пацана» рассказал об эмоциях от матча сборных России и Сербии

Актер Ярослав Могильников, снимавшийся в сериале «Слово пацана», прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Это были необычные эмоции. Я первый раз был на матче сборной России. Еще и победа, да и с таким счетом с сильным соперником. Меня переполняют эмоции. Сейчас еще встретимся с футболистами. Я с ними раньше никогда не встречался, а сейчас смогу им пожать руку. Переполняют эмоции. Я очень счастлив, что смог побывать на этом матче. Сборная России — большие молодцы», — приводит «РБ Спорт» слова Могильникова.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.