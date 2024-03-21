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Американская история ужасов 12 сезон: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

21 марта, 16:00

1 мин.

Вышел трейлер второй половины 12 сезона «Американской истории ужасов» с Эммой Робертс и Ким Кардашьян

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Американская история ужасов»
Фото Кадр из сериала «Американская история ужасов»
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FX Networks опубликовал трейлер второй половины 12-го сезона «Американской истории ужасов». Первая часть, получившая подзаголовок «Деликатный», вышла 20 сентября 2023 года.

12-й сезон проекта сосредоточен на судьбе Анны Виктории Олкотт, которая разрывается между желанием стать матерью и желанием стать успешной актрисой.

В сериале снялись Эмма Робертс, Мэтт Зукри, Ким Кардашьян, Аннабель Декстер-Джонс, Микаэла Джей Родригес, Денис О'Хара, Кара Делевинь, Джули Уайт и Мааз Али.

Премьера второй половины 12-го сезона «Американской истории ужасов» пройдет 3 апреля на FX и Hulu.

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