Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бэтмен 2 с Робертом Паттинсоном: дата выхода
Фильмы и сериалы

13 марта, 16:05

1 мин.

Премьеру фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном отложили

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен».
Фото Кадр из фильма «Бэтмен»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Warner Bros. Pictures сообщила, что сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза переносится на 2026 год. Ранее премьера фильма была запланирована на 3 октября 2025 года.

Вместо «Бэтмена 2» в этот день выйдет картина «Невеста Франкенштейна» Мэгги Джилленхол, в которой снялись Пенелопа Крус, Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг.

Первая часть «Бэтмена» вышла в 2022 году. В ней Брюс Уэйн показан не канонично неотразимым и неуязвимым, а сломленным отшельником, ищущим свое предназначение.

На создание подобного образа Мэтта Ривза вдохновил лидер группы Nirvana Курт Кобейн. Главную роль в фильме сыграл Роберт Паттинсон.

Люди Икс '97, 2024.Создателя «Людей Икс '97» уволили из Marvel накануне премьеры мультсериала

Фильмы
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который просил ее вступить в интимную связь с партнером по фильму