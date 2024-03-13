Премьеру фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном отложили

Warner Bros. Pictures сообщила, что сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза переносится на 2026 год. Ранее премьера фильма была запланирована на 3 октября 2025 года.

Вместо «Бэтмена 2» в этот день выйдет картина «Невеста Франкенштейна» Мэгги Джилленхол, в которой снялись Пенелопа Крус, Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг.

Первая часть «Бэтмена» вышла в 2022 году. В ней Брюс Уэйн показан не канонично неотразимым и неуязвимым, а сломленным отшельником, ищущим свое предназначение.

На создание подобного образа Мэтта Ривза вдохновил лидер группы Nirvana Курт Кобейн. Главную роль в фильме сыграл Роберт Паттинсон.