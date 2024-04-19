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Брайан Кокс раскритиковал Хоакина Феникса за роль в фильме Наполеон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

1 мин.

Актер Брайан Кокс назвал игру Хоакина Феникса в фильме «Наполеон» ужасающей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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На лондонском фестивале HistFest актер Брайан Кокс, известный по роли Логана Роя в сериале HBO «Наследники», раскритиковал игру оскароносного Хоакина Феникса в картине Ридли Скотта «Наполеон».

«Игра Хоакина Феникса была просто ужасающей. Не знаю, о чем он думал. Полагаю, это полностью его вина, не думаю, что Ридли Скотт к этому причастен. Я бы сыграл гораздо лучше, чем Хоакин Феникс, уж поверьте», — рассказал Кокс.

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Исполнителю роли главы медиаимперии не привыкать критиковать игру своих коллег. Например, пару лет назад в своих мемуарах Кокс назвал Джонни Деппа переоцененном актером — впрочем, позже Брайан Кокс извинился за излишнюю резкость.

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