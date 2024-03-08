Дакота Джонсон не планирует возвращаться к супергеройским фильмам

После провала фильма «Мадам Паутина» в интервью Bustle Дакота Джонсон рассказала, что не планирует возвращаться к супергеройским проектам: «Съемки этого фильма стали для меня новым опытом. Я никогда не делала ничего подобного раньше. И, наверное, больше не буду, потому что теперь понимаю, что не подхожу этому миру».

Дакота Джонсон добавила, что настоящее искусство не может быть основано на цифрах и алгоритмах: «Долгое время у меня было ощущение, что аудитория чрезвычайно умна, а руководители студий начали верить, что это не так. Но зрители всегда смогут учуять чушь. Даже если фильмы начнут снимать с помощью ИИ, черта с два люди захотят их смотреть».

Ранее актриса раскритиковала руководителей стримингов за неумение идти на риск в вопросе поддержки создания оригинального контента.