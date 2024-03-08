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Дакота Джонсон не планирует возвращаться к супергеройским фильмам
Фильмы и сериалы

8 марта, 17:25

1 мин.

Дакота Джонсон не планирует возвращаться к супергеройским фильмам

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина».
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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После провала фильма «Мадам Паутина» в интервью Bustle Дакота Джонсон рассказала, что не планирует возвращаться к супергеройским проектам: «Съемки этого фильма стали для меня новым опытом. Я никогда не делала ничего подобного раньше. И, наверное, больше не буду, потому что теперь понимаю, что не подхожу этому миру».

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Дакота Джонсон добавила, что настоящее искусство не может быть основано на цифрах и алгоритмах: «Долгое время у меня было ощущение, что аудитория чрезвычайно умна, а руководители студий начали верить, что это не так. Но зрители всегда смогут учуять чушь. Даже если фильмы начнут снимать с помощью ИИ, черта с два люди захотят их смотреть».

Ранее актриса раскритиковала руководителей стримингов за неумение идти на риск в вопросе поддержки создания оригинального контента.

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